 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

FIDE допустила россиян к участию в юношеских командных турнирах

FIDE допустила российских шахматистов к участию в юношеских командных турнирах
Российские и белорусские шахматисты теперь смогут участвовать в международных юношеских командных соревнованиях для игроков до 18 лет в нейтральном статусе
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Международная шахматная федерация (FIDE) допустила участие российских и белорусских спортсменов в юношеских командных соревнованиях (до 18 лет) в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте FIDE.

Российские и белорусские шахматисты в личных турнирах с февраля 2022 года выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.

«Совет FIDE постановил: разрешить участие команд, состоящих из нейтральных спортсменов, в юношеских (до 18 лет) соревнованиях и турнирах для игроков с ограниченными возможностями; подтвердить, что все уже существующие ограничения в отношении национальной символики нейтральных спортсменов в отдельных мероприятиях будут применяться к командам, состоящим из нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении FIDE.

По словам заместителя президента FIDE Вишванатана Ананда, это «решение отражает приверженность FIDE балансу между инклюзивностью и ответственностью». «Мы тщательно обсудили это, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку и убедились, что наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и принципы международного спорта», — отметил Ананд.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) нейтральный статус Вишванатан Ананд
Материалы по теме
Одна из лучших российских шахматисток сменила спортивное гражданство
Спорт
Песков ответил на претензию шахматиста: спортсмен должен сделать выбор
Спорт
Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Украина сообщила о возвращении тел 757 погибших военных⁠Политика, 15:05
Рябков не увидел предпосылок для мира на Украине через 100 днейПолитика, 14:57
Вратарь «Пермских медведей» погиб в зоне военной операцииСпорт, 14:55
В России запустили первый климатический проект по улавливанию СО2Тренды, 14:54
Осужденным украинским чиновникам разрешили служить в отдельных частях ВСУПолитика, 14:54
«Дом.РФ» дал прогноз по ценам на жилье в России до 2027 годаНедвижимость, 14:52
Медведев раскрыл число заключивших контракт в 2024 году⁠Политика, 14:48
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Глава ФШР связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерамиСпорт, 14:44
Как сговор на торгах приводит к уголовному преследованиюPro, 14:41
ФАС выявила сговор на торгах по поставкам лекарств в 62 регионаОбщество, 14:39
Синнер второй год подряд вышел в финал Australian OpenСпорт, 14:30
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
В МИДе потребовали «железобетонных гарантий» отказа НАТО от УкраиныПолитика, 14:22
Маск сообщил о планах протестировать подключение мобильных к StarlinkТехнологии и медиа, 14:19