FIDE допустила россиян к участию в юношеских командных турнирах
Международная шахматная федерация (FIDE) допустила участие российских и белорусских спортсменов в юношеских командных соревнованиях (до 18 лет) в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте FIDE.
Российские и белорусские шахматисты в личных турнирах с февраля 2022 года выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.
«Совет FIDE постановил: разрешить участие команд, состоящих из нейтральных спортсменов, в юношеских (до 18 лет) соревнованиях и турнирах для игроков с ограниченными возможностями; подтвердить, что все уже существующие ограничения в отношении национальной символики нейтральных спортсменов в отдельных мероприятиях будут применяться к командам, состоящим из нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении FIDE.
По словам заместителя президента FIDE Вишванатана Ананда, это «решение отражает приверженность FIDE балансу между инклюзивностью и ответственностью». «Мы тщательно обсудили это, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку и убедились, что наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и принципы международного спорта», — отметил Ананд.
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