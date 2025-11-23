 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Российские шахматистки победили на командном чемпионате мира в Испании
Россиянки в третий раз выиграли турнир. Глава ФШР Филатов назвал результат команды «свидетельством нашей силы» и особо отметил игру Полины Шуваловой
Полина Шувалова
Полина Шувалова (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Женская сборная России победила команду Азербайджана в финале чемпионата мира в испанском Линаресе.

В турнире принимали участие 12 команд. Россиянки заняли первое место в группе, в четвертьфинале обыграли соперниц из Узбекистана, а в полуфинале — китаянок.

За сборную России играли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.

«Победа на командном чемпионате мира без единого матчевого поражения — это огромная заслуга наших спортсменок и тренерского штаба, а также свидетельство нашей силы», — сказал ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Филатов особо отметил Шувалову, которая в десяти сыгранных партиях набрала 9,5 очка.

Ранее россиянки выигрывали турнир в 2017 и 2021 годах.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международная шахматная федерация (FIDE) шахматы
