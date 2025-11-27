Российские дзюдоисты снова смогут выступать под флагом страны
Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны, сообщает пресс-служба IJF.
«Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби в 2025 году», — говорится в сообщении.
IJF добавила, что данное решение «подтверждает роль организации как действительно глобальной федерации и укрепляет ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению». Федерация отметила, что «дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир».
После начала военной операции на Украине IJF отменила проведение всех соревнований на территории России и Белоруссии, а спортсменов этих стран обязала выступать на турнирах под эгидой федерации без флага и гимна. В марте 2022 года IJF сообщала, что сборные России и Белоруссии приостановили участие в турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо и Европейского союза (EJU). В Федерации дзюдо России объяснили этот шаг необходимостью обеспечения безопасности спортсменов из-за напряженной внешнеполитической обстановки.
В 2023 году IJF разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. В сентябре 2024-го президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что на чемпионате Европы в Черногории российские спортсмены будут выступать не под нейтральным флагом (AIN), а под эгидой IJF.
IJF первой среди федераций олимпийских видов спорта разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с использованием национального флага и гимна.
Турнир Большого шлема в Абу-Даби пройдет с 28 по 30 ноября.
