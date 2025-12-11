МОК снял ограничения на участие россиян в юношеских турнирах

МОК снял ограничения на участие россиян в международных юношеских турнирах

МОК рекомендовал всем федерациям снять ограничения, но признал, что это «займет время». Спортсмены смогут выступать под национальным флагом. Новые рекомендации распространяются и на юношеские Игры в Дакаре в 2026 году

Глава МОК Кирсти Ковентри (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах. Об этом сообщается на сайте МОК.

Какие соревнования считать юношескими, зависит от регламентов международных федераций. Эти рекомендации будут рассмотрены федерациями, и их внедрение «займет время».

В МОК отметили, что на таких турнирах должны применяться «стандартные протоколы» в отношении флагов, гимнов, формы и других элементов, если национальная федерация «имеет хорошую репутацию».

Рекомендации должны применяться к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре, но Олимпийский комитет России еще отстранен.

Рекомендации в отношении соревнований для взрослых (индивидуальные спортсмены и нейтральный статус) сохраняются.

Также МОК разрешил проводить международные соревнования на территории Белоруссии. В отношении России запрет сохранился.

При этом еще в ноябре World Aquatics допустила российских ватерполистов на свои турниры с 2026 года, а Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам возможность выступать под национальным флагом.

На Олимпиаде в Италии россияне смогут выступить в нейтральном статусе после проверки специальной комиссии.