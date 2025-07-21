Российских шахматисток впервые за четыре года допустили на командный ЧМ
Сборная России допущена к участию в женском командном чемпионате мира 2025 года в испанском Линаресе в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Организация приняла такое решение в связи с практикой ряда международных спортивных федераций, таких как Международная федерация плавания, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, которые ранее допустили россиян к участию в чемпионатах мира.
Совет FIDE одобрил решение о допуске россиянок при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК.
С марта 2022 года FIDE запретила сборным России участвовать в командных турнирах в связи с требованиями МОК, хотя FIDE не входит в Олимпийский комитет. В связи с этим Россия пропустила женский чемпионат мира — 2023.
Женский командный чемпионат мира пройдет в ноябре 2025 года. Женская сборная России является двукратным победителем турнира.
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