Олимпиада-2026⁠,
0

Российская шорт-трекистка вышла в 1/4 финала Олимпиады на 1000 м

Российская шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала Олимпиады на 1000 м
Сюжет
Олимпиада-2026
Алена Крылова смогла преодолеть стадию предварительных забегов
Алена Крылова
Алена Крылова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В своем предварительном забеге Крылова заняла третье место из четырех участниц, уступив голландке Ксандре Вэлзэбур и китаянке Чжан Чутун, которые сразу вышли в следующую стадию.

Крылова же прошла в 1/4 финала как одна из четырех лучших спортсменок, занявших третьи места.

Следующая стадия на этой дистанции пройдет 16 февраля, тогда же будут разыграны медали.

Ранее на Играх в Италии 23-летняя Крылова не смогла выйти в 1/4 финала на дистанции 500 м, упав в своем предварительном забеге.

Ранее на Играх-2026 российский шорт-трекист Иван Посашков не прошел квалификацию на 1000 м и выбыл в 1/4 финала на 1500 м.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
шорт-трек Олимпиада-2026 Алена Крылова
Алена Крылова фото
Алена Крылова
спортсменка
11 октября 2002 года
