Посашков не прошел квалификацию в шорт-треке на 1000 м на Олимпиаде
Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В своем предварительном забеге Посашков занял последнее, четвертое место, уступив голландцу Йенса ван Вауту, латвийцу Рейнису Берзиньшу и китайцу Линь Сяоцзюню.
Медали на этой дистанции будут разыграны 12 февраля.
21-летнему Посашкову еще предстоит стартовать на Играх на дистанции 1500 м.
Ранее во вторник россиянка Алена Крылова не смогла выйти в 1/4 финала на дистанции 500 м, упав в своем предварительном забеге.
