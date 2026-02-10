Посашков не прошел квалификацию в шорт-треке на 1000 м на Олимпиаде

В своем предварительном забеге российский спортсмен занял последнее, четвертое место

Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В своем предварительном забеге Посашков занял последнее, четвертое место, уступив голландцу Йенса ван Вауту, латвийцу Рейнису Берзиньшу и китайцу Линь Сяоцзюню.

Медали на этой дистанции будут разыграны 12 февраля.

21-летнему Посашкову еще предстоит стартовать на Играх на дистанции 1500 м.

Ранее во вторник россиянка Алена Крылова не смогла выйти в 1/4 финала на дистанции 500 м, упав в своем предварительном забеге.