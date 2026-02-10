Российская шорт-трекистка упала и не вышла в 1/4 финала на Олимпиаде

Российская шорт-трекистка Крылова упала и не вышла в 1/4 финала на ОИ на 500 м

Алена Крылова завершила борьбу на дистанции 500 м на стадии предварительных забегов

Алена Крылова (Фото: IMAGO / David Kirouac / Global Look Press)

Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в 1/4 финала на дистанции 500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В своем предварительном забеге Крылова упала и заняла последнее место.

Медали на этой дистанции будут разыграны 12 февраля.

23-летней Крыловой еще предстоит стартовать на Играх на дистанции 1000 м.

Позднее во вторник в предварительных забегах на дистанции 1000 м выступит российский шорт-трекист Иван Посашков.