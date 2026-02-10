Российская шорт-трекистка упала и не вышла в 1/4 финала на Олимпиаде
Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в 1/4 финала на дистанции 500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В своем предварительном забеге Крылова упала и заняла последнее место.
Медали на этой дистанции будут разыграны 12 февраля.
23-летней Крыловой еще предстоит стартовать на Играх на дистанции 1000 м.
Позднее во вторник в предварительных забегах на дистанции 1000 м выступит российский шорт-трекист Иван Посашков.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8