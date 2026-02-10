 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис WTA. Доха. Хард Наварро Э Калинская А 1 2,35 x 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,56 x 4,2 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,5 x 4,4 2 1,71 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 18 x 1,04 2 31 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,9 x 3,65 2 1,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Российская шорт-трекистка упала и не вышла в 1/4 финала на Олимпиаде

Российская шорт-трекистка Крылова упала и не вышла в 1/4 финала на ОИ на 500 м
Сюжет
Олимпиада-2026
Алена Крылова завершила борьбу на дистанции 500 м на стадии предварительных забегов
Алена Крылова
Алена Крылова (Фото: IMAGO / David Kirouac / Global Look Press)

Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в 1/4 финала на дистанции 500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В своем предварительном забеге Крылова упала и заняла последнее место.

Медали на этой дистанции будут разыграны 12 февраля.

23-летней Крыловой еще предстоит стартовать на Играх на дистанции 1000 м.

Позднее во вторник в предварительных забегах на дистанции 1000 м выступит российский шорт-трекист Иван Посашков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
шорт-трек Алена Крылова Олимпиада-2026
Алена Крылова фото
Алена Крылова
спортсменка
11 октября 2002 года
Материалы по теме
Россияне провалились на старте. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Зеленский ответил на решение МОК запретить шлем украинца на Олимпиаде
Спорт
Каковы шансы Гуменника на Олимпиаде-2026 после проблем с музыкой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Госдума ужесточила ответственность строителей в России Недвижимость, 14:01
Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности Общество, 13:49
Посашков не прошел квалификацию в шорт-треке на 1000 м на Олимпиаде Спорт, 13:47
В России появится новый автобренд Tenet Plus Авто, 13:47
Экс-главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности Политика, 13:39
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кто из россиян выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026 Спорт, 13:38
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 13:37
Южная Корея начала проверку Bithumb после истории с фиктивными биткоинами Крипто, 13:33
История Алены Крыловой. С уральского шорт-трека на олимпийский Спорт, 13:32
Акции VK резко выросли после новости об ограничении работы Telegram Инвестиции, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России Политика, 13:25