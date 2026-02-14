Посашков не вышел в полуфинал в шорт-треке на 1500 м на Олимпиаде
Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В своем четвертьфинальном забеге Посашков занял пятое место из шести участников.
Медали на этой дистанции будут разыграны позднее в субботу
21-летний Посашков ранее на Играх в Италии не смог выйти в 1/4 финала на дистанции 1000 м.
Позднее в субботу в предварительных забегах на дистанции 1000 м выступит российская шорт-трекистка Алена Крылова.
Ранее Крылова не смогла выйти в 1/4 финала на дистанции 500 м, упав в своем предварительном забеге.
