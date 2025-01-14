В СКА пожаловались на организованный в адрес клуба «медийный черный пиар»
Петербургский СКА опубликовал в своем телеграм-канале заявление, в котором выразил протест против «фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба».
«СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке», — сказано в заявлении.
В СКА отметили, что в последнее время участились случаи оскорбительных кричалок фанатов в гостевых матчах клуба, причем именно на аренах прямых конкурентов. «Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что безусловно не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время», — добавили в СКА.
Петербургский клуб считает, что Минспорта и руководство КХЛ должны вмешаться, так как «попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несет угрозу развитию хоккея в стране».
«Налицо организованный медийный черный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране», — заключили в СКА.
КХЛ 14 января оштрафовала ярославский «Локомотив» за то, что фанаты клуба скандировали во время очного матча: «СКА — позор российского хоккея!» В нынешнем сезоне лига за такую же кричалку уже штрафовала московский «Спартак».
Кроме того, 14 января появилась информация о возможной отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга, но в клубе ее уже опровергли.
На прошлой неделе Ротенберг извинялся за то, что сравнил журналистов с фашистами. Дело в том, что после игры с «Витязем» он говорил, что журналисты, выпуская критические статьи о его команде, часто «атакуют ночью, как фашисты».
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