«Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки фанатов в адрес СКА
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила денежный штраф на ярославский «Локомотив» за поведение болельщиков. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
Размер штрафа в КХЛ не уточнили.
Встреча состоялась 13 января в Ярославле и завершилась победой «Локомотива» в овертайме со счетом 4:3. Во время игры болельщики «Локомотива» скандировали: «СКА — позор российского хоккея!»
При этом, сообщает «Спорт день за днем», после игры представители совета ветеранов СКА написали открытое письмо министру спорта России Михаилу Дегтяреву с просьбой «обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев».
КХЛ уже не первый раз штрафует клубы за эту кричалку. В октябре прошлого года лига оштрафовала московский «Спартак» за поведение болельщиков на матче против СКА (5:2).
Впервые в нынешнем сезоне подобные кричалки в Российской премьер-лиге (РПЛ) начали использовать болельщики воронежского «Факела». В мае в игре против петербургского «Зенита» они скандировали: «Зенит» — позор российского футбола!» Потом так стали делать и болельщики других команд. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказывал за это клубы провинившихся болельщиков штрафами.
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