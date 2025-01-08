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Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами

Тренер СКА Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами
Главный тренер СКА на прошлой неделе заявил, что журналисты, выпуская критические статьи о его команде, часто «атакуют ночью, как фашисты». По словам Ротенберга, он извиняется, если его слова кого-то задели
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер петербургского клуба СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» извинился за то, что сравнил журналистов с фашистами.

СКА уступил дома «Спартаку» со счетом 0:5.

«Если я кого‑то задел, то извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал, я понимаю, насколько это важно. Но я образно говорил. Я никого не обвинял», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Тренер СКА добавил, что в будущем хотел бы подарить журналистам будильники, «чтобы мы ночью не читали эти статьи».

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Роман Ротенберг

Ротенберг 5 января после матча с подмосковным «Витязем» заявил, что в СМИ критические статьи о его команде часто выходят ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — сказал тогда Ротенберг.

После этого Федерация спортивных журналистов России выступила с заявлением, в котором назвала поведение главного тренера СКА «недопустимым и неприемлемым», а также выразила надежду на то, что КХЛ «уже в ближайшее время даст соответствующую оценку недостойным высказываниям».

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Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг
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