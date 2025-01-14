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Глава СКА опроверг информацию о возможной отставке Романа Ротенберга

Ротенберг возглавляет петербургский клуб с января 2022 года. Сейчас СКА занимает седьмое место в Западной конференции
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Информация о возможной отставке главного тренер СКА Романа Ротенберга не соответствует действительности, заявил «РИА Новости» председатель совета директоров петербургского клуба КХЛ Александр Медведев.

«Неправда», — сказал Медведев.

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Роман Ротенберг

Ранее журналист «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко сообщил, что есть противоречивая информация о судьбе Ротенберга в СКА. Один источник говорит об отставке, другой — что она не рассматривается.

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. Сейчас петербургский клуб занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 55 очков в 44 матчах.

Летом 2023 года Ротенберг продлил контракт со СКА на пять лет.

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Иван Витченко Иван Витченко
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