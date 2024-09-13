В «Сьоне» назвали дату дебюта Антона Миранчука

Полузащитник сборной России сможет сыграть в матче седьмого тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» 22 сентября

Антон Миранчук (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Полузащитник сборной России Антон Миранчук дебютирует за «Сьон» 22 сентября в матче против «Лугано» в седьмом туре чемпионата Швейцарии. Об этом Sport24 сообщил президент «Сьона» Кристиан Константин.

Миранчук перешел в швейцарский клуб в начале этой недели. Кубковый матч 13 сентября он пропустит.

«Все потому, что мы решили воспользоваться перерывом на матчи сборных и игрой в Кубке страны, чтобы дать ему время на физическую подготовку. Тренерский штаб запланировал для него более загруженный график тренировок, чем для других игроков команды», — сказал Константин.

Миранчук будет усиленно работать до 18 сентября, а затем вернется к обычному графику. «Антон — выдающаяся личность, он много работает, чтобы стать большим игроком. Он будет готов к матчу против «Лугано» 22 сентября», — добавил Константин.

Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в качестве свободного агента после истечения срока контракта. 28-летний полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.

В составе московской команды он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка, обладателем Суперкубка и трижды — серебряным призером первенств страны.