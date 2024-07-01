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Антон Миранчук покинул «Локомотив», за который выступал 13 лет

Контракт 28-летнего Миранчука истек 30 июня. Полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году
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Антон Миранчук  (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Полузащитник Антон Миранчук покинул «Локомотив» в качестве свободного агента из-за истечения срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 28-летнего Миранчука истек 30 июня. Полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.

Агент игрока Вадим Шпинев ранее рассказал, что «Локомотив» пересматривает стратегию из-за «непростой бюджетной истории» и Миранчуку с вероятностью 99% «придется принять одно из предложений от других клубов».

«Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение — тяжело», — отметил Шпинев.

По словам агента, он ведет переговоры с клубами из Турции, Франции и Италии.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб хотел сохранить полузащитника Миранчука в команде, но он не принял их предложение. «Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведенные нашим воспитанником в «Локомотиве», клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по подписанию нового контракта. Однако Миранчук его не принял»,— заявил Леонченко.

За «Локомотив» Миранчук провел 217 матчей, в которых забил 51 гол. В составе московской команды футболист становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка, обладателем Суперкубка и трижды — серебряным призером первенств страны.

Ранее клуб покинули полузащитник Рифат Жемалетдинов и Станислав Магкеев, которые тоже являются воспитанниками клуба и с которыми связаны последние успехи клуба.

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Руслан Алиев
Антон Миранчук ФК Локомотив Москва Российская премьер-лига (РПЛ)
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