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От ПСЖ до «Вайле»: Кто из российских футболистов выступает в Европе

Трое россиян в этом сезоне выступят в Лиге чемпионов
В топовых чемпионатах Европы 30 августа закрылось летнее трансферное окно. «РБК Спорт» собрал подборку российских футболистов, которые выступают в европейских лигах
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Global Look Press)

Летнее трансферное окно сезона 2024/25 в ведущих европейских чемпионатах было закрылось 30 августа. Всего в топовых лигах выступают четыре российских футболиста. При этом, в Европе играют 12 россиян.

«РБК Спорт» собрал подборку футболистов из России, которые выступают в европейских чемпионатах.

Матвей Сафонов, ПСЖ

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
(Фото: сайт ПСЖ)

Российский голкипер Матвей Сафонов перешел в ПСЖ 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

В сезоне 2023/24 воспитанник «Краснодара» провел за родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Сафонов заявлял, что не готов сидеть на лавке в ПСЖ и будет «постоянно напрягать» своего конкурента Джанлуиджи Доннарумму. При этом, россиянин провел лишь одну встречу в составе парижского клуба: он сыграл в товарищеском матче против австрийского «Штурма», который завершился ничейным счетом 2:2.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Сафонов способен конкурировать с Доннаруммой за место в основном составе ПСЖ. «У Сафонова есть перспектива, но это не значит, что он сразу станет основным, мы же не видим тренировочный процесс. Его взяли с расчетом на то, что он будет составлять конкуренцию Доннарумме. Пока он в клубе на случай, если с Доннарумой что-то случится. Но раз его выбрали, значит, на него рассчитывают», — отметил он.

Александр Головин, «Монако»

Александр Головин
Александр Головин
(Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в прошлом сезоне в 27 матчах забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач, его признали лучшим игроком команды. В межсезонье россиянин сменил номер на десятый.

В прошедшем сезоне «Монако» занял второе место в Лиге 1, которое обеспечило подопечным Ади Хюттера участие в Лиге чемпионов впервые с сезона 2018/19.

Футболист сборной России перед началом сезона получил повреждение лодыжки на тренировке и пропустил первые два тура чемпионата Франции. Однако 27 августа агент Александр Клюев сообщил, что Головин полностью восстановился от травмы. По данным L’Equipe, россиянин с большой вероятностью сможет принять участие в игре с «Лансом» 1 сентября.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян
Арсен Захарян
(Фото: Global Look Press)

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в прошлом сезоне так и не смог адаптироваться в новом для себя чемпионате. Перед вторым для себя сезоном в Испании 21-летний россиянин перенес операцию на голеностопе, в связи с чем вернется на поле не раньше середины сентября.

В дебютном сезоне Захарян провел 40 матчей за баскский клуб, отметившись одним голом и двумя передачами.

Бывший ассистент главного тренера «Севильи» Дмитрий Черышев считает, что Захарян неплохо проявляет себя в «Реал Сосьедаде», но ему необходимо проявлять на поле больше уверенности.

«За то время, которое Захарян провел в Испании, он показывает себя неплохо, потихоньку набирает обороты. Чтобы продолжать этот рост, ему нужно быть понаглее и, возможно, стоит меньше обращать внимание на русскую прессу и сосредоточиться на своей игре. Немного больше уверенности и настойчивости, и он сможет достичь большего», — сказал Черышев.

По мнению Колоскова, пока Захарян не показывает прогресса в Испании. «Он играет время от времени, но значительных улучшений не видно. Он сменил «Динамо» на Испанию, но ничего пока не получается. Поскольку потенциал есть, будем надеяться, что он его реализует», — считает Колосков.

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин заявил, что футболисту пока не удается реализовать свой потенциал из-за травм.

«Захаряну пока не удается выйти на свой уровень. Это связано с травмами и другими обстоятельствами. Он еще не показал свой полный потенциал. Но я надеюсь, что он восстановится. По потенциалу он достаточно сильный игрок, и к нему хорошо относятся в Сан-Себастьяне. Если он будет пользоваться своим шансом, то будет играть», — считает Семин.

Далер Кузяев, «Гавр»

Далер Кузяев
Далер Кузяев
(Фото: Global Look Press)

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев стал игроком французского клуба 12 июля прошлого года, контракт рассчитан на два сезона. В своем первом сезоне во Франции он провел 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Свой дебютный мяч во Франции Кузяев забил гол красивым ударом с линии штрафной «Бресту» во втором туре. Лига 1 включила этот гол в список из девяти претендентов на приз самого красивого гола сезона в чемпионате Франции.

В нынешнем сезоне Кузяев провел на поле все 90 минут в первом туре против ПСЖ, однако команда россиянина уступила с разгромным счетом 1:4.

Федор Чалов, ПАОК

Федор Чалов
Федор Чалов
(Фото: пресс-служба ФК ПАОК)

Российский форвард Федор Чалов перешел 1 августа в ПАОК, подписав трехлетний контракт. Также в составе команды выступает россиянин Магомед Оздоев. Чалов дебютировал за греческий клуб 17 августа против «Пансерраикоса» в первом туре чемпионата Греции.

Форвард вышел в стартовом составе, отыграл 71 минуту, не забил, но создал проблемы для защиты гостей, попал в перекладину и помог команде заработать пенальти, благодаря которому она победила со счетом 3:2.

После первого тура Чалов был признан болельщиками лучшим игроком матча. За него отдали голоса 49% болельщиков, он опередил автора дубля Штефана Шваба.

При этом, главный тренер греческого клуба Рэзван Луческу заявил, что Чалову еще нужно время на адаптацию в команде. «Я скажу, что на этом этапе он как рыба, вытащенная из воды, а не как рыба в воде, — заявил Луческу. — При других обстоятельствах ему пришлось бы ждать по крайней мере еще месяц, чтобы играть в моей команде».

По словам Семина, российский форвард должен стать одним из лидеров ПАОКа. «При всем уважении, ПАОК — это не «Реал Сосьедад», не «Монако» и не «ПСЖ». Это более скромный клуб. У Чалова должно быть самолюбие, он должен там играть. Он должен стать одним из ведущих игроков. Однако предсказать его успех пока сложно», — заявил Семин.

Бывший ассистент главного тренера «Севильи» Дмитрий Черышев считает, что российский форвард сможет закрепиться в основном составе греческого клуба.

«ЦСКА — это серьезный клуб, где Чалов был ключевым игроком. В ПАОКе его опыт и умения могут помочь клубу в достижении чемпионских задач. Он тоже хочет себя показать в еврокубках и подняться как можно выше. У него хорошие шансы закрепиться в основном составе греческого ПАОКа. Чалов — квалифицированный нападающий, который может своим одним движением изменить исход матча», — сказал Черышев.

«Чалов — игрок сборной России с хорошим потенциалом. Он был одним из лучших бомбардиров российского чемпионата. Как будет тренироваться, так и будет играть, его успех в новом клубе зависит от него самого», — заявил Колосков.

У Чалова уже был опыт выступления в Европе. В 2022-м году россиянин играл за швейцарский «Базель».

Кто еще выступает в Европе среди россиян

Также многие россияне выступают не в топ-5 европейских чемпионатов. Например, форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин в первом туре против «Кармиотисса» (3:1) отметился голом. Россиянин вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и забил победный гол на 60-й минуте, а на 62-й был заменен.

Одноклубник Чалова по ПАОКу Магомед Оздоев 29 августа забил победный гол в матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Шэмрок Роверс». 31-летний полузащитник отметился забитым мячом на 64-й минуте ответного матча (2:0). Греческий клуб вышел в основной турнир Лиги Европы по сумме двух игр. На счету россиянина в текущем сезоне во всех турнирах два гола и две результативные передачи.

Также в Греции выступает воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который с сентября 2023 года перешел в «Арис» из Салоник на правах аренды. В июле греческий клуб выкупил контракт с россиянином на два года.

Среди вратарей в греческом «Панатинаикосе» с 2022-го года выступает Юрий Лодыгин. Ранее он выступал в Греции за «Ксанти» (2009-2013), «Эордаикос» (2010-2011), Олимпиакос (2019) и ПАС (2021-2022).

Голкипер Даниил Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», летом перешел в австрийский «Штурм» (Грац) на правах свободного агента. 20-летний голкипер подписал контракт до лета 2028 года.

Нападающий «Вайле» Герман Онугха в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром датской команды, на его счету семь забитых мячей. В августе он вошел в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина проведет матчи с Вьетнамом и Таиландом. Однако в окончательный список он не попал.

Полузащитник Даниил Лесовой в феврале перешел из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. В августе он на правах аренды ушел в кипрский «АЕЛ».

Возвращение отказавшегося от сборной России

Полузащитник Эдгар Севикян в январе перешел в «Ференцварош» из «Пари Нижний Новгород». Всего за венгерскую команду 22-летний игрок провел 12 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну передачу. При этом, он не сыграл ни в одном матче все 90 минут.

В августе 2023 года Севикян отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.

«Чемпионат» 27 августа сообщил, что Севикян согласился на аренду в «Локомотив», воспитанником которого является. «Железнодорожники» согласовали с «Ференцварошем» платную аренду за €200 тыс.

По информации журналиста Ивана Карпова, клубы ведут переговоры о сумме выкупа: московский клуб хочет, чтобы опция выкупа составляла €2,5 млн, а «Ференцварош» настаивает на €4 млн. При этом, выкуп является необязательным.

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