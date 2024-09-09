Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб

Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном» на два года. Он будет выступать под 10-м номером

Антон Миранчук (Фото: пресс-служба "Сьона")

Российский полузащитник Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон». Об этом сообщает пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Россиянин будет выступать под 10-м номером.

Инсайдер Иван Карпов 8 сентября сообщил, что контракт Миранчука с клубом будет рассчитан на два сезона с зарплатой €1,5 млн в год. По информации «Чемпионата», зарплата полузащитника в швейцарском клубе составит €1,2 млн в год, также в контракте будет прописано €5,5 млн в качестве отступных.

Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в качестве свободного агента после истечения срока контракта. 28-летний полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.

За «Локомотив» Миранчук провел 217 матчей, в которых забил 51 гол. В составе московской команды он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка, обладателем Суперкубка и трижды — серебряным призером первенств страны.