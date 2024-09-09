 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб

Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон»
Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном» на два года. Он будет выступать под 10-м номером
Антон Миранчук
Антон Миранчук (Фото: пресс-служба "Сьона")

Российский полузащитник Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон». Об этом сообщает пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Россиянин будет выступать под 10-м номером.

Глава швейцарского клуба сравнил Антона Миранчука с Зиданом
Спорт
Антон Миранчук

Инсайдер Иван Карпов 8 сентября сообщил, что контракт Миранчука с клубом будет рассчитан на два сезона с зарплатой €1,5 млн в год. По информации «Чемпионата», зарплата полузащитника в швейцарском клубе составит €1,2 млн в год, также в контракте будет прописано €5,5 млн в качестве отступных.

Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в качестве свободного агента после истечения срока контракта. 28-летний полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.

За «Локомотив» Миранчук провел 217 матчей, в которых забил 51 гол. В составе московской команды он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка, обладателем Суперкубка и трижды — серебряным призером первенств страны.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF

Родион Газманов, Зайцева и директор зоопарка. Как закончились выборы в Мосгордуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Антон Миранчук
Материалы по теме
Глава швейцарского клуба сравнил Антона Миранчука с Зиданом
Спорт
Клуб MLS уволил организовавшего трансфер Миранчука вице-президента
Спорт
«Атланта» не поставила российский флаг рядом с фото Миранчука
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Путин присвоил звание народной артистки озвучившей Степашку ГолубенцевойОбщество, 16:21
МАГАТЭ рекомендовало не запускать реакторы ЗАЭС, пока есть угрозаПолитика, 16:14
Путин разрешил Белоусову устанавливать порядок допуска граждан к гостайнеПолитика, 16:08
Минобороны отчиталось об уничтожении командного пункта ВСУ авиабомбой ФАБПолитика, 16:04
Топ-5 матчей новой недели КХЛСпорт, 15:56
«Копейке» — 54 года: необычные факты о ВАЗ-2101, которые мало кто знаетАвто, 15:55
В ПСБ рассказали о методах защиты безопасности клиентов от мошенниковПресс-релиз, 15:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СОГАЗ объявила о расширении работы в Крыму и новых регионах РоссииБизнес, 15:50
Появились первые фото разбившегося самолета «Алекс-251» в ПодмосковьеОбщество, 15:42
Украинцам ограничили покупки за валюту за рубежомФинансы, 15:35
РЖД решили возобновить пассажирское сообщение с КитаемЭкономика, 15:29
Российское вторичное жилье дорожало вдвое быстрее новостроекНедвижимость, 15:29
Hongqi анонсировал дебют обновленного кроссовера HS5 в РоссииАвто, 15:25
СК возбудил дело о гибели двух пилотов самолета-амфибии в ПодмосковьеОбщество, 15:20