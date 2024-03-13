Футбольная Суперлига осталась без названия в ЕС из-за чемпионата Дании

Дело в том, что высший дивизион чемпионата Дании уже зарегистрировал товарный знак с этим же названием. С сезона 2019/20 турнир называется 3 °F Superliga

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Европейская Суперлига не сможет называться Суперлигой в Европейском союзе из-за того, что права на это название уже закреплены за другим турниром. Об этом сообщает The Telegraph.

Именно так уже называется высший дивизион в чемпионате Дании — 3 °F Superliga.

Исполнительный директор датской Суперлиги Клаус Томсен заявил, что европейской Суперлиге теперь придется сменить свое название. «Мы очень рады, что орган ЕС по товарным знакам согласился с тем, что торговая марка [Суперлиги] в ЕС будет нарушать ценность, которую датские клубы вложили в 3 °F Superliga», — сказал Томсен.

По словам Томсена, в чемпионате Дании всегда были против желания больших клубов создать новую европейскую лигу. «Мы считаем, что должна быть открытость и возможность квалифицироваться в международные клубные турниры через национальные соревнования. Футбол не должен быть закрытой вечеринкой для клубов, которые не решаются участвовать в открытом соревновании. Поэтому, конечно, мы очень рады этой победе за пределами поля», — добавил он.

Суд Европейского союза 21 декабря 2023 года признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Он постановил, что решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству. Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги.

После этого в Суперлиге рассказали, что как минимум 20 клубов уже высказали согласие сыграть в новом турнире, запуск которого планируется в 2025 году.

История с созданием Суперлиги тянется еще с весны 2021 года. Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков за несколько дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».