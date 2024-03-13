 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Футбольная Суперлига осталась без названия в ЕС из-за чемпионата Дании

Суперлиге запретили называться Суперлигой в ЕС из-за чемпионата Дании
Дело в том, что высший дивизион чемпионата Дании уже зарегистрировал товарный знак с этим же названием. С сезона 2019/20 турнир называется 3 °F Superliga
Фото: twitter.com/ESLComms
Фото: twitter.com/ESLComms

Европейская Суперлига не сможет называться Суперлигой в Европейском союзе из-за того, что права на это название уже закреплены за другим турниром. Об этом сообщает The Telegraph.

Именно так уже называется высший дивизион в чемпионате Дании — 3 °F Superliga.

Исполнительный директор датской Суперлиги Клаус Томсен заявил, что европейской Суперлиге теперь придется сменить свое название. «Мы очень рады, что орган ЕС по товарным знакам согласился с тем, что торговая марка [Суперлиги] в ЕС будет нарушать ценность, которую датские клубы вложили в 3 °F Superliga», — сказал Томсен.

Более 20 клубов готовы играть в Суперлиге. Главное о скандальном турнире
Спорт
Фото:REUTERS

По словам Томсена, в чемпионате Дании всегда были против желания больших клубов создать новую европейскую лигу. «Мы считаем, что должна быть открытость и возможность квалифицироваться в международные клубные турниры через национальные соревнования. Футбол не должен быть закрытой вечеринкой для клубов, которые не решаются участвовать в открытом соревновании. Поэтому, конечно, мы очень рады этой победе за пределами поля», — добавил он.

Суд Европейского союза 21 декабря 2023 года признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Он постановил, что решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству. Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги.

После этого в Суперлиге рассказали, что как минимум 20 клубов уже высказали согласие сыграть в новом турнире, запуск которого планируется в 2025 году.

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Фирма понесла большой ущерб из-за действий работников. Как его взыскать
Дофаминовая петля: почему люди так любят Reels и как это использовать
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company

История с созданием Суперлиги тянется еще с весны 2021 года. Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков за несколько дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Суперлига Дания
Материалы по теме
Суперлига предложила футбольным клубам по €100 млн за участие в турнире
Спорт
В Суперлиге заявили о согласии 20 клубов сыграть в турнире
Спорт
Роналду лайкнул пост с критикой Суперлиги
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 16:42
«Ахмат» выбил аутсайдера Первой лиги из Кубка России Спорт, 17:27
В двух регионах объявили об угрозе атаки дронов Политика, 17:20
Польские фермеры на время откроют один КПП для украинских грузовиков Политика, 17:16
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 17:14
В Дании женщин будут призывать в армию для гендерного равенства Политика, 17:13
Министры из коалиции Шольца не согласились с отказом передать Taurus Политика, 17:08
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник Политика, 17:04
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Мосгорсуд вынес приговоры членам банды Леснякова Общество, 16:54
АСВ потребовало взыскать убытки с миллиардера Тимура Турлова Бизнес, 16:51
В Молдавии проверят политиков, посетивших фестиваль молодежи в Сочи Политика, 16:49
Петр Фрадков — о том, почему офлайн-общение станет привилегией Пресс-релиз, 16:48
В Пекине прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия Политика, 16:46
Аршавин оценил решение клуба Галицкого уволить тренера Спорт, 16:43
Пользователи из России назвали самые популярные криптобиржи Крипто, 16:41