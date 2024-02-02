Суперлига предложила футбольным клубам по €100 млн за участие в турнире

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что такую сумму ни одна команда не сможет заработать, даже если выиграет Лигу чемпионов. Он назвал 12 клубов, которые могут сыграть в турнире в следующем сезоне или в сезоне 2025/2026

Фото: Суперлига

Организаторы европейской Суперлиги предлагают клубам €100 млн за участие в новом турнире. Об этом в интервью RAC 1 рассказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Суперлига может стать реальностью в следующем сезоне или в сезоне 2025/2026. Мы выиграли суд, и пришло время запустить турнир. Мне все равно, будут ли английские клубы играть в турнире. Суперлига предлагает по €100 млн просто за участие. Клубы не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу чемпионов», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Лапорта назвал клубы, которые могут сыграть в Суперлиге: «Барселона», «Реал», «Интер», «Милан», «Наполи», «Рома», «Марсель», три нидерландский команды, «Брюгге» и «Андерлехт». 16 или 18 команд, лучше, чтобы было 16. В Кубке европейских чемпионов 1955 года участвовало мало клубов, а посмотрите, каким турниром он является сейчас», — рассказал президент каталонского клуба.

Суд Европейского союза 21 декабря 2023 года признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Он постановил, что решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству. Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги.

Многие топ-клубы, включая «Манчестер Юнайтед», «Баварию», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико», уже публично выступили против участия в Суперлиге. Министерство спорта Великобритании собралось подготовить законопроект, по которому запретит клубам страны участие в турнире.

Анас Лаграри, соучредитель компании A22 Sports Management, владеющей турниром, в январе говорил, что уже 20 команд высказали заинтересованность в выступлении в Суперлиге, и теперь цель состоит в том, чтобы соревнования стартовали в сентябре 2025 года.

История с созданием Суперлиги тянется еще с весны 2021 года. Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. В июне к ним присоединился «Ювентус». На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».