Более 20 клубов готовы играть в Суперлиге. Главное о скандальном турнире

В европейской Суперлиге заявили о заинтересованности 20 клубов в участии в турнире. При этом, УЕФА и ФИФА запретил футбольным клубам участвовать в новом проекте. Об этом — в материале «РБК Спорт»

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Европейская Суперлига — новый турнир, в котором с августа 2021-го года должны были участвовать топовые клубы мира. Однако проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам.

Накануне соучредитель компании A22 Sports Management, владеющей Суперлигой, Анас Лаграри, рассказал, что уже около 20 клубов высказали заинтересованность в выступлении в новом европейском турнире.

«Я не хочу называть их, потому что не хочу их разоблачать. С 21 декабря мы поговорили примерно с 50 различными клубами. Около 20 из них очень, очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование», — сказал Лаграри.

По словам Лаграри, цель состоит в том, чтобы Суперлига стартовала в сентябре 2025 года «с лучшими командами Европы, в том числе английскими».

Какие клубы вступили в Суперлигу

Изначально, после объявления о создании турнира, 18 апреля 2021-го года, в проект вошли по три клуба из Испании и Италии, а также шесть клубов из Англии. Это мадридские «Реал» и «Атлетико», «Барселона», лондонские «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан», миланский «Интер», а также туринский «Ювентус».

Однако УЕФА и ФИФА выступили резко против данной инициативы, пригрозив клубам исключением из еврокубков. Также Суперлига вызвала массовые протесты фанатов по Европе, в том числе фанатов всех клубов-учредителей. Как отмечали эксперты, в предложенном варианте Суперлига угрожала существованию не только Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам.

После давления УЕФА уже через несколько дней после объявления о создании турнира сразу девять команд вышли из Суперлиги, а летом 2023-го года к ним присоединился «Ювентус».

В феврале 2022-го было объявлено о новом формате Суперлиги — открытом еврокубковом турнире, который будет объединять до 80 клубов. На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

Санкции в случае участия

В конце декабря 2023-го года стало известно, что Министерство спорта Великобритании подготовит законопроект, по которому запретит футбольным клубам участвовать в Суперлиге. По мнению спортивного ведомства Великобритании, попытка создать отдельный турнир «была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством».

Также, по информации Calcio e Finanza, Итальянская федерация футбола единогласно утвердила новую систему национального лицензирования на следующий сезон, согласно которой клубы Серии А будут обязаны выступить против Суперлиги перед новым сезоном, иначе им не выдадут лицензию для участия в чемпионате. Таким образом, английские и итальянскте клубы не смогут принять участие на турнире.

Какие клубы отказались от Суперлиги

После давления УЕФА от участия на турнире в первые же дни отказались все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и Серии А, которые изначально входили в список участников.

Команды, которые вышли из лиги в первые дни после создания: «Манчестер Юнайтед»;

«Манчестер Сити»;

«Ливерпуль»;

«Арсенал»;

«Челси»;

«Тоттенхэм Хотспур»;

«Атлетико»;

«Интер»;

«Милан».

Летом 2023-го года из Суперлиги вышел туринский «Ювентус». Также многие топовые команды публично выступали против участия в новом турнире, среди них: «Монако», «Бавария», «Байер», «Рома», «Реал Сосьедад», «Порту», «Пари Сен-Жермен».

В частности, владелец «Ливерпуля» Джон Генри заявлял, что команда не смогла участвовать в Суперлиге из-за отсутствия поддержки со стороны болельщиков. «Проект никогда не будет запущен, если он не получит поддержку со стороны болельщиков. Мы вас услышали. Хотелось бы принести извинения футболистам, Юргену Клоппу (тренеру клуба. — РБК) и болельщикам, — заявил Генри.

«Монополии УЕФА конец». Судебное дело

25 мая 2021-го года стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении трех клубов («Реал», «Барселона» и «Ювентус», который покинул лигу летом 2023-го), которые оставались в составе участников Суперлиги.

В ответ Суперлига подала иск в Европейский суд. После этого сообщалось, что УЕФА получил уведомление от Министерства юстиции Швейцарии, на территории которой находится штаб-квартира организации, о том, что он не может принимать меры против клубов, не покинувших Суперлигу.

Суд Европейского союза 21 декабря 2023 года признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Он постановил, что решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству.

Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги. В организации отметили, что продолжат поддерживать систему европейских футбольных турниров, «гарантируя, что она продолжает служить более широким интересам общества».

В то же время в Суперлиге отметили, что решение суда бьет по монополии УЕФА. «Монополии УЕФА конец», — заявил исполнительный директор футбольной Суперлиги Бернд Райхарт.

Окончательное решение Европейского суда по делу Суперлиги должно быть вынесено в марте 2024-го года.

Что обещает Суперлига

Учредителям футбольной Суперлиги обещали ежегодный заработок в размере €4 млрд за счет продажи телеправ и спонсорских контрактов. Об этом писала газета Financial Times со ссылкой на распространенные среди клубов презентационные документы организаторов нового турнира.

Как отмечало издание, организаторы получили от американского банка JPMorgan заемные средства в размере $6 млрд. При этом клубам ежегодно должны были выплачивать фиксированную сумму в размере €264 млн. Кроме того, каждый клуб-основатель рассчитывал получить за участие в турнире от €100 млн до €350 млн.

Также, в декабре 2023-го года газета Mundo Deportivo сообщила, что «Реал» и «Барселона» могут получит по €1 млрд в случае одобрения Судом ЕС проекта Суперлиги и запуска нового турнира.

Спонсоры готовы вложить в турнир €15 млрд на старте, общая стоимость проекта может достичь €100 млрд. Согласно плану, инвесторы сохранят 15% будущего оборота, а доля из оставшихся 85% достанется испанским клубам, также им полагается бонус за поддержку проекта.

Смогут ли российские клубы принимать участие

С 2021-го года, после создания нового турнира Российская премьер-лиги (РПЛ) выразила солидарность с УЕФА по вопросу Суперлиги. «Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество», — заявлял возглавлявший лигу Сергей Прядкин.

Также глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отмечал, что идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям европейского общества.

Однако в 2023-м году компания A22, которая выступает спонсором турнира, несмотря на отстранение сборной России и национальных команд от международных турниров, не исключила участие клубов РПЛ, отметив, что участники Суперлиги сами сформируют критерии допуска для участия в соревнованиях.

«Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов — как мужских, так и женских. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — заявили в A22.

При этом, президент РПЛ Александр Алаев в конце декабря 2023-го года заявил, что не общался с клубами насчет участия в Суперлиге. «С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», — заявил Алаев.