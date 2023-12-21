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В Великобритании намерены запретить английским клубам играть в Суперлиге

Английским футбольным клубам намерены запретить играть в Суперлиге
Министерство спорта Великобритании считает, что попытка создать отдельный турнир «была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством»
Фото: Джек Грилиш (Joel Marklund / Global look press)
Фото: Джек Грилиш (Joel Marklund / Global look press)

Министерство спорта Великобритании подготовит законопроект, по которому запретит футбольным клубам участвовать в Суперлиге. Об этом в ведомстве заявили изданию The Athletic.

«В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», — говорится в заявлении.

По мнению спортивного ведомства Великобритании, попытка создать отдельный турнир «была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством».

В четверг суд Европейского союза 21 декабря признал незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. По мнению суда, решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству.

Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги. «УЕФА уверен в надежности своих правил и, в частности, в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и правилам».

История с созданием Суперлиги тянется с весны 2021 года. Тогда о своем интересе к проекту заявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», итальянские «Интер», «Милан», «Ювентус», а также испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал».

Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. В июне к ним присоединился «Ювентус». На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

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Английская премьер-лига (АПЛ) Великобритания Суперлига Футбол
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