Украинский скелетонист заявил, что Россия празднует его отстранение с Игр

Владислав Гераскевич заявил, что «МОК не на той стороне истории» и действия организации дискриминационные

Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали с Олимпиады в Италии из-за отказа сменить шлем с изображениями погибших в ходе военной операции спортсменов, заявил в эфире «Суспільне», что Международный олимпийский комитет (МОК) находится «не на той стороне истории».

«Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию. <...> Россия будет возвращаться на Олимпиаду, и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории», — сказал Гераскевич.

Свою дисквалификацию Гераскевич оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Не знаю, как иначе, кроме как идти до конца. Даже здесь сегодня, в этом суде, я не потому, что меня лишили медали или права соревноваться. А потому, что уважаю этих спортсменов, считаю, что они должны быть на этом шлеме. И считаю, что действия МОК дискриминационные. Как замечательно сказал мой папа вчера, они отстранили не меня, а Украину», — добавил спортсмен.

Накануне Гераскевич был дисквалифицирован за использование на Играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивает выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил, что Гераскевича просили соблюдать правила для спортсменов на Играх и не использовать шлем во время соревнований. Украинцу предлагали другие варианты высказать свою позицию, но он отказался. С ним также разговаривала глава МОК Кирсти Ковентри, и эта беседа довела ее до слез, отметил Адамс.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы.