МОК объяснил дисквалификацию украинского скелетониста на Олимпиаде

Представитель МОК Адамс объяснил, что скелетониста Гераскевича просили воздержаться от акции всего на одну соревновательную минуту, но тот отказался. Украинец собирался выступить в шлеме с фото погибших

Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу предлагали выразить свою позицию до или после заезда на Олимпиаде, его дисквалификация связана с недопустимым выбором места, заявил на пресс-конференции директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Гераскевич собирался выступить на Играх в шлеме с фотографиями атлетов, погибших в ходе конфликта на Украине, но МОК ему запретил.

«Дело абсолютно не в том, что он хотел сообщить, а только в месте», — сказал Адамс. По его словам, Гераскевича просили воздержаться от подобных действий в течение «одной соревновательной минуты». С украинцем также разговаривала глава МОК Кирсти Ковентри и эта беседа довела ее до слез, отметил Адамс.

Представитель МОК сказал, что в мире продолжаются 130 конфликтов и МОК не может позволить делать заявления по ним во время соревнований. Но до или после, в социальных сетях и интервью спортсменам разрешено высказываться, добавил он.

Представитель МОК также указал, что на некоторых могут оказывать давление их правительства и национальные олимпийские комитеты с целью выступать с заявлениями, с которыми те могут быть не согласны, поэтому правила поведения создают для спортсменов «безопасное пространство».

Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что с Гераскевичем «была, есть и будет вся Украина» и он уже одержал «победу».