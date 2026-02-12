МОК объяснил дисквалификацию украинского скелетониста на Олимпиаде
Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу предлагали выразить свою позицию до или после заезда на Олимпиаде, его дисквалификация связана с недопустимым выбором места, заявил на пресс-конференции директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Гераскевич собирался выступить на Играх в шлеме с фотографиями атлетов, погибших в ходе конфликта на Украине, но МОК ему запретил.
«Дело абсолютно не в том, что он хотел сообщить, а только в месте», — сказал Адамс. По его словам, Гераскевича просили воздержаться от подобных действий в течение «одной соревновательной минуты». С украинцем также разговаривала глава МОК Кирсти Ковентри и эта беседа довела ее до слез, отметил Адамс.
Представитель МОК сказал, что в мире продолжаются 130 конфликтов и МОК не может позволить делать заявления по ним во время соревнований. Но до или после, в социальных сетях и интервью спортсменам разрешено высказываться, добавил он.
Представитель МОК также указал, что на некоторых могут оказывать давление их правительства и национальные олимпийские комитеты с целью выступать с заявлениями, с которыми те могут быть не согласны, поэтому правила поведения создают для спортсменов «безопасное пространство».
Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что с Гераскевичем «была, есть и будет вся Украина» и он уже одержал «победу».
