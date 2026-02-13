Коростелев остался недоволен состоянием трассы «разделки» на Играх
Российский лыжник Савелий Коростелев остался недоволен состоянием трассы в гонке с раздельным стартом на 10 км и назвал французского участника Матиса Деложа «чертовым демоном» на Олимпийских играх в Италии. Об этом он рассказал в эфире Okko.
«Позитивного момента от гонки нет, тяжелая трасса. Не знаю, ухудшались ли кондиции круга. Был очень зол, когда узнал, что они не посолили трассу. Вчера обрадовался, что у меня может быть хорошая позиция в плане выхода [на старт], но отсутствие соли только ухудшило эту позицию», — сказал Коростелев.
Россиянин занял в «разделке» 15-е место. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, который повторил рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей. Серебро взял француз Матис Делож, бронзу — норвежец Эйнар Хедегарт.
Лыжник отметил, что очень рад за Деложа и в личном разговоре с французским спортсменом назвал его «чертовым демоном».
Ранее на Играх в Италии Коростелев был четвертым в скиатлоне. По результатам соревнования российская сторона подавала протест на действия Деложа, который во время гонки срезал участок трассы и получил желтую карточку. Судьи его отклонили.
Коростелев в личном спринте не прошел квалификацию. Ему предстоит старт в марафоне на 50 км.
