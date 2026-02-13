 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,8 x 3,95 2 1,6 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,6 x 4,2 2 5,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,15 x 9,5 2 12,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,4 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,92 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,6 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,63 x 4,7 2 4,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,08 x 11,5 2 23 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Коростелев остался недоволен состоянием трассы «разделки» на Играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Коростелев занял в «разделке» 15-е место. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, серебро взял француз Матис Делож, бронзу — норвежец Эйнар Хедегарт
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Российский лыжник Савелий Коростелев остался недоволен состоянием трассы в гонке с раздельным стартом на 10 км и назвал французского участника Матиса Деложа «чертовым демоном» на Олимпийских играх в Италии. Об этом он рассказал в эфире Okko.

«Позитивного момента от гонки нет, тяжелая трасса. Не знаю, ухудшались ли кондиции круга. Был очень зол, когда узнал, что они не посолили трассу. Вчера обрадовался, что у меня может быть хорошая позиция в плане выхода [на старт], но отсутствие соли только ухудшило эту позицию», — сказал Коростелев.

Россиянин занял в «разделке» 15-е место. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, который повторил рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей. Серебро взял француз Матис Делож, бронзу — норвежец Эйнар Хедегарт.

«Перспективный чувак» на Олимпийских играх. История Савелия Коростелева
Спорт
Фото:телеграм-канал Савелия Коростелева

Лыжник отметил, что очень рад за Деложа и в личном разговоре с французским спортсменом назвал его «чертовым демоном».

Ранее на Играх в Италии Коростелев был четвертым в скиатлоне. По результатам соревнования российская сторона подавала протест на действия Деложа, который во время гонки срезал участок трассы и получил желтую карточку. Судьи его отклонили.

Коростелев в личном спринте не прошел квалификацию. Ему предстоит старт в марафоне на 50 км.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Савелий Коростелев лыжи Олимпиада-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Материалы по теме
Коростелев заявил о космическом уровне призеров «разделки» на Олимпиаде
Спорт
Российский лыжник Коростелев занял 15-е место в «разделке» на Олимпиаде
Спорт
«Перспективный чувак» на Олимпийских играх. История Савелия Коростелева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Черногория передала России распылившего в метро Москвы баллончик мужчину Общество, 18:53
МОК разрешил флаг России на шлеме. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:46
Как «бог четверных» шел к Олимпиаде: главное из биографии Ильи Малинина 18:36
Суд изъял у дагестанского депутата особняк в Жуковке и имение у моря Политика, 18:35
Назвавшего «чебуродами» хоккеистов из Казахстана комментатора оштрафовали Спорт, 18:30
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья Недвижимость, 18:16
Украинский скелетонист заявил, что Россия празднует его отстранение с Игр Спорт, 18:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Суд ЕАЭС: компетенция, где находится и как подать заявление База знаний, 18:10
США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В России начали тестировать китайский кроссовер iCaur V27 Авто, 17:59
СК возбудил дело после падения снега на детей в Нижнем Новгороде Общество, 17:59
Коростелев остался недоволен состоянием трассы «разделки» на Играх Спорт, 17:54
В Московской области 13-летний подросток поджег заправку Политика, 17:50