Коростелев остался в шаге от медали в скиатлоне на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным) на Олимпиаде в Италии.
В первой части дистанции россиянин некоторое время лидировал, а после смены лыж был пятым, проигрывая 2,5 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо.
Победителем гонки стал Клебо, вторым финишировал француз Матис Делож (+2 секунды), третьим — норвежец Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.
Коростелев и Дарья Непряева — единственные российские лыжники, допущенные на Олимпиаду в нейтральном статусе.
Непряева накануне в скиатлоне заняла 17-е место.
10 февраля на Олимпиаде у лыжников запланированы спринты классическим стилем.
На Играх-2022 в Пекине победителем скиатлона стал Александр Большунов, серебро взял Денис Спицов.
Клебо стал шестикратным олимпийским чемпионом.
