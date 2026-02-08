Коростелев остался в шаге от медали в скиатлоне на Олимпиаде

Победителем скиатлона стал норвежец Клебо, Коростелев проиграл ему 3,6 секунды

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным) на Олимпиаде в Италии.

В первой части дистанции россиянин некоторое время лидировал, а после смены лыж был пятым, проигрывая 2,5 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо.

Победителем гонки стал Клебо, вторым финишировал француз Матис Делож (+2 секунды), третьим — норвежец Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

Коростелев и Дарья Непряева — единственные российские лыжники, допущенные на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Непряева накануне в скиатлоне заняла 17-е место.

10 февраля на Олимпиаде у лыжников запланированы спринты классическим стилем.

На Играх-2022 в Пекине победителем скиатлона стал Александр Большунов, серебро взял Денис Спицов.

Клебо стал шестикратным олимпийским чемпионом.