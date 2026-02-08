Судьи отклонили протест россиян на результаты скиатлона на Олимпиаде
Организаторы отклонили протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде, Савелий Коростелев остался на четвертом месте, сообщил «РИА Новости» тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.
Российская сторона подавала протест на действия француза Матиса Деложа, который во время гонки срезал участок трассы и получил желтую карточку.
«Это полностью на совести жюри — я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил», — сказал Коростелев, которого цитирует ТАСС.
Россиянин отметил, что на разминке допустил ту же ошибку.
Гонку, включавшую 10 км классическим стилем и 10 км свободным, выиграл норвежец Йоханнес Клебо, Делож финишировал вторым. Коростелев проиграл лидеру 3,6 секунды.
У лыжников на Олимпиаде 10 февраля состоятся индивидуальные спринты классическим стилем.
