Коростелев остался четвертым в скиатлоне на Играх после отклоненного протеста

Судьи отклонили протест россиян на результаты скиатлона на Олимпиаде

Российская сторона подавала протест на действия француза Деложа, который срезал часть дистанции. Делож стал в гонке вторым, Коростелев — четвертым

Савелий Коростелев (справа) (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Организаторы отклонили протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде, Савелий Коростелев остался на четвертом месте, сообщил «РИА Новости» тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

Российская сторона подавала протест на действия француза Матиса Деложа, который во время гонки срезал участок трассы и получил желтую карточку.

«Это полностью на совести жюри — я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил», — сказал Коростелев, которого цитирует ТАСС.

Россиянин отметил, что на разминке допустил ту же ошибку.

Гонку, включавшую 10 км классическим стилем и 10 км свободным, выиграл норвежец Йоханнес Клебо, Делож финишировал вторым. Коростелев проиграл лидеру 3,6 секунды.

У лыжников на Олимпиаде 10 февраля состоятся индивидуальные спринты классическим стилем.