Олимпиада-2026⁠,
0

Судьи отклонили протест россиян на результаты скиатлона на Олимпиаде

Коростелев остался четвертым в скиатлоне на Играх после отклоненного протеста
Сюжет
Олимпиада-2026
Российская сторона подавала протест на действия француза Деложа, который срезал часть дистанции. Делож стал в гонке вторым, Коростелев — четвертым
Савелий Коростелев (справа)
Савелий Коростелев (справа) (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Организаторы отклонили протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде, Савелий Коростелев остался на четвертом месте, сообщил «РИА Новости» тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

Российская сторона подавала протест на действия француза Матиса Деложа, который во время гонки срезал участок трассы и получил желтую карточку.

«Это полностью на совести жюри — я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил», — сказал Коростелев, которого цитирует ТАСС.

Россиянин отметил, что на разминке допустил ту же ошибку.

Коростелеву не хватило 1,5 секунды до бронзы. Что происходит на Играх
Спорт
Фото: Lars Baron / Getty Images

Гонку, включавшую 10 км классическим стилем и 10 км свободным, выиграл норвежец Йоханнес Клебо, Делож финишировал вторым. Коростелев проиграл лидеру 3,6 секунды.

У лыжников на Олимпиаде 10 февраля состоятся индивидуальные спринты классическим стилем.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 лыжи Савелий Коростелев
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
