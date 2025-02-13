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Война санкций ,  
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В Госдуме предрекли скорое снятие санкций с российского спорта

Журова: скоро МОК будет нечего предъявить России и санкции снимут
Сюжет
Война санкций
Светлана Журова связала отмену санкций к российскому спорту с разговором Путина и Трампа. По ее словам, после урегулирования ситуации на Украине МОК будет нечего предъявить России и спортсменов вернут на турниры
Светлана Журова
Светлана Журова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Если Владимир Путин и Дональд Трамп затронули тему урегулирования ситуации на Украине, стоит рассчитывать на скорую отмену ограничений для российского спорта, в этом прослеживается прямая связь, заявила Vseprosport депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Президенты России и США 12 февраля провели полуторачасовой телефонный разговор. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг заявил, что главы государств не обсуждали возможность отмены антироссийских санкций.

«Претензии Международного олимпийского комитета (МОК) к нам касаются исключительно территориальной претензии Украины к России. Когда эта претензия будет устранена через мирный договор, тогда МОК будет нечего предъявить нам и российских спортсменов полноценно вернут на международные соревнования, что бы ни говорила Украина», — сказала Журова.

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По ее словам, в ближайшее время россияне вернутся на международные турниры с флагом, «что, несомненно, расстроит иностранных спортсменов», которые привыкли легко завоевывать медали.

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В пресс-службе МОК в ноябре 2023 года заявили РБК, что принятые меры и рекомендации в отношении российского спорта — следствие начала военной операции на Украине во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине. «Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и Олимпийской хартии», — сообщили в пресс-службе.

Олимпийский комитет России еще в марте 2022 года заявлял, что олимпийское перемирие вообще не упоминается в Олимпийской хартии, а также неоднократно называл санкции к спортсменам дискриминационными.

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