Аршавин предрек российскому футболу отстранение до 2028 года
Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин заявил ТАСС, до 2028 года «никаких допусков» российских команд на международные турниры не будет.
«Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят», — сказал Аршавин.
Он отметил, что изоляция не сильно отразилась на уровне футбола в России. «Плюс-минус то же самое все», — добавил Аршавин.
Российские сборные и клубы отстранены с февраля 2022 года. В УЕФА неоднократно связывали снятие санкций с завершением военных действий на Украине.
Глава РФС Александр Дюков накануне заявил, что верит в допуск россиян на международные турниры в течение его нового срока на этом посту.
Основную сборную России не включили в отборочный турнир чемпионата мира 2026 года, а молодежную команду — в квалификацию Евро-2027.
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