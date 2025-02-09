Аршавин предрек российскому футболу отстранение до 2028 года

Российские сборные и клубы отстранены с февраля 2022-го. Аршавин считает, что в ближайшие три года ожидать их возвращения на международную арену не стоит, а изоляция пока особо не повлияла на уровень российского футбола

Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин заявил ТАСС, до 2028 года «никаких допусков» российских команд на международные турниры не будет.

«Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят», — сказал Аршавин.

Он отметил, что изоляция не сильно отразилась на уровне футбола в России. «Плюс-минус то же самое все», — добавил Аршавин.

Российские сборные и клубы отстранены с февраля 2022 года. В УЕФА неоднократно связывали снятие санкций с завершением военных действий на Украине.

Глава РФС Александр Дюков накануне заявил, что верит в допуск россиян на международные турниры в течение его нового срока на этом посту.

Основную сборную России не включили в отборочный турнир чемпионата мира 2026 года, а молодежную команду — в квалификацию Евро-2027.