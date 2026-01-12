 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Капитан «Локомотива» не полетит на сборы из-за переговоров с ЦСКА

Баринов не полетит на сборы «Локомотива» из-за переговоров с ЦСКА
ЦСКА улучшил условия выкупа прав на Дмитрия Баринова, руководство «Локомотива» возобновило переговоры и приняло решение не включать капитана команды в состав на сборы в Абу-Даби
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не поедет с командой на зимние сборы из-за возобновления переговоров о его переходе в ЦСКА, сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.

Контракт с 29-летним капитаном команды истекает в конце сезона 2025/26. Ранее Ульянов сказал, что Баринов отклонил предложение «Локомотива» о четырехлетнем соглашении. В декабре клуб отказал ЦСКА в выкупе прав на футболиста «по спортивной и финансовой причинам».

«ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на футболиста Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение», — заявил Ульянов.

«Локомотив» принял решение оставить воспитанника клуба в Москве.

Представитель игрока Владимир Кузьмичев подтвердил «РИА Новости», что переговоры между клубами продолжаются.

Баринов провел всю профессиональную карьеру в «Локомотиве», выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок. В этом сезоне он сыграл 24 матча, забил три мяча. За сборную России полузащитник провел 23 игры.

Первый этап зимнего сбора «Локомотива» запланирован в Абу-Даби с 13 по 24 января.

