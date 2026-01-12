Капитан «Локомотива» не полетит на сборы из-за переговоров с ЦСКА
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не поедет с командой на зимние сборы из-за возобновления переговоров о его переходе в ЦСКА, сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.
Контракт с 29-летним капитаном команды истекает в конце сезона 2025/26. Ранее Ульянов сказал, что Баринов отклонил предложение «Локомотива» о четырехлетнем соглашении. В декабре клуб отказал ЦСКА в выкупе прав на футболиста «по спортивной и финансовой причинам».
«ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на футболиста Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение», — заявил Ульянов.
«Локомотив» принял решение оставить воспитанника клуба в Москве.
Представитель игрока Владимир Кузьмичев подтвердил «РИА Новости», что переговоры между клубами продолжаются.
Баринов провел всю профессиональную карьеру в «Локомотиве», выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок. В этом сезоне он сыграл 24 матча, забил три мяча. За сборную России полузащитник провел 23 игры.
Первый этап зимнего сбора «Локомотива» запланирован в Абу-Даби с 13 по 24 января.
