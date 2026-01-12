В «Локомотиве» заявили об отказе капитана продлевать контракт

Дмитрий Баринов ранее заявил, что «Локомотив» не предлагал ему новый контракт. Спортдиректор клуба сказал, что полузащитнику предлагали новое соглашение на четыре года, но тот отказался

Дмитрий Баринов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Представители капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова отклонили предложение о новом контракте, а отпускать игрока в ЦСКА в клубе не стали по спортивным и финансовым причинам, заявил спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Локомотива» в телеграме.

Контракт Баринова истекает в конце сезона. В понедельник футболист приехал на медосмотр с командой и заявил, что «Локомотив» «не выходил с предложением о новом контракте», пишет «РИА Новости».

По словам Ульянова, новый гендиректор клуба Борис Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями Баринова и самим игроком, итогом которых стало предложение «нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам».

«Сторона футболиста это предложение отклонила», — сказал Ульянов. Он выразил уверенность, что Баринов продолжит добросовестно играть за «Локомотив» до конца действующего контракта.

Борис Ротенберг стал гендиректором «Локомотива» в ноябре.

Баринов — воспитанник «Локомотива», провел в нем всю профессиональную карьеру.