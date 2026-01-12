В «Локомотиве» заявили об отказе капитана продлевать контракт
Представители капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова отклонили предложение о новом контракте, а отпускать игрока в ЦСКА в клубе не стали по спортивным и финансовым причинам, заявил спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Локомотива» в телеграме.
Контракт Баринова истекает в конце сезона. В понедельник футболист приехал на медосмотр с командой и заявил, что «Локомотив» «не выходил с предложением о новом контракте», пишет «РИА Новости».
По словам Ульянова, новый гендиректор клуба Борис Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями Баринова и самим игроком, итогом которых стало предложение «нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам».
«Сторона футболиста это предложение отклонила», — сказал Ульянов. Он выразил уверенность, что Баринов продолжит добросовестно играть за «Локомотив» до конца действующего контракта.
Борис Ротенберг стал гендиректором «Локомотива» в ноябре.
Баринов — воспитанник «Локомотива», провел в нем всю профессиональную карьеру.
