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Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Аделаиде

Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко в финале турнира WTA в Аделаиде
Российская теннисистка уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 3:6, 2:6
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла стать победительницей турнира WTA в австралийской Аделаиде.

В финальном матче 26-летняя россиянка уступила латвийке Елене Остапенко, 12-й ракетке мира, со счетом 3:6, 2:6.

В личных встречах у Касаткиной и Остапенко счет стал 6–2 в пользу латвийки.

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Касаткина занимает 15-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.

26-летняя Остапенко, чемпионка Roland Garros 2017 года, выиграла седьмой титул WTA в карьере.

За победу в Аделаиде Остапенко получит $142 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Касаткиной достанется $87,65 тыс. и 325 очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Дарья Касаткина
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