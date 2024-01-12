Дарья Касаткина без борьбы вышла в финал турнира WTA в Аделаиде

Касаткина без борьбы вышла в финал теннисного турнира в Аделаиде

Американка Джессика Пегула не смогла принять участие в полуфинальном матче из-за проблем с желудком

Дарья Касаткина (Фото: Luo Yuan / XinHua / Global Look Press)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в австралийской Аделаиде.

Ее соперница по 1/2 финала, американка Джессика Пегула (пятая ракетка мира), снялась с турнира из-за проблем с желудком.

Таким образом, Касаткина без борьбы прошла в решающую стадию. Ее следующей соперницей станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

Касаткина занимает 15-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.

Турнир в Аделаиде завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.