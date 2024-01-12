Россиянка Корнеева в 16 лет впервые пробилась в основную сетку Australian Open

Россиянка в 16 лет впервые пробилась в основную сетку Australian Open

Алина Корнеева в финале квалификации победила венгерку Анну Бондарь и в первом круге сыграет против Линды Фрухвиртовой из Чехии. В основную сетку через квалификацию также вышли Мария Тимофеева и Анастасия Захарова

Алина Корнеева (Фото: IMAGO / Schreyer / Global Look Press)

Российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в основную сетку Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В финале квалификации 16-летняя россиянка победила венгерку

Анну Бондарь, 118-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.

В квалификации турнира «Большого шлема» Корнеева играла впервые в карьере. В первом круге Australian Open ее соперницей станет чешка Линда Фрухвиртова (98-й номер рейтинга WTA).

Корнеева сейчас занимает 180-е место в мировом рейтинге. В 2023 году она стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне, выиграла юниорский итоговый турнир.

В октябре Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира WTA. Также в прошлом году она завоевала дебютные трофеи на профессиональном уровне — на турнирах категории W60 в Претории и W100 в Фигейра-да-Фош (Португалия).

В основную сетку Australian Open пробились еще две россиянки. Мария Тимофеева победила в финале квалификации австралийку Присциллу Хон (6:2, 4:6, 6:1), а Анастасия Захарова оказалась сильнее швейцарки Симоны Вальтерт (7:6, 6:1). Полина Кудерметова уступила француженке Фионе Ферро (3:6, 6:3, 3:6).

Теперь в первом круге Тимофеева сыграет с француженкой Ализе Корне, Захарова — с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.