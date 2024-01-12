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Даниил Медведев рассказал, на какой риск пошел перед Australian Open

Даниил Медведев: я пошел на риск и пропустил все турниры перед Australian Open
Первая ракетка России рассказал, что впервые пропустил все разминочные турниры перед Australian Open, чтобы провести Новый год дома
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал журналистам, что пошел на риск перед Australian Open, не сыграв ни одного матча до старта первого в сезоне турнира «Большого шлема».

«Всегда есть риск, но в противном случае в 35 лет я бы сказал: «На самом деле я никогда не встречал Новый год дома». Поэтому я решил попробовать подобное в этом году. У меня был отпуск в конце сезона впервые за последние четыре года. В прошлом году после US Open я почувствовал, что морально и физически уже не тот, кем хотел быть. Я решил, что будет неплохо попробовать вот так», — цитирует Медведева Reuters.

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В прошлом году Медведев проиграл на Australian Open в третьем круге, хотя в предыдущих двух сезонах доходил до финала. В этом сезоне россиянин решил не играть в разминочных турнирах, а сразу отправиться в Мельбурн. В первом круге его соперником будет 21-летний француз Теренс Атман, 132-я ракетка мира, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Медведев — третья ракетка мира, на его счету 20 титулов ATP в карьере. Россиянин в прошлом сезоне завоевал трофеи в Роттердаме, Дохе, Дубае, а также на турнирах серии «Мастерс» в Майами и Риме, играл в финале US Open.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Даниил Медведев
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