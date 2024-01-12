Даниил Медведев рассказал, на какой риск пошел перед Australian Open
Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал журналистам, что пошел на риск перед Australian Open, не сыграв ни одного матча до старта первого в сезоне турнира «Большого шлема».
«Всегда есть риск, но в противном случае в 35 лет я бы сказал: «На самом деле я никогда не встречал Новый год дома». Поэтому я решил попробовать подобное в этом году. У меня был отпуск в конце сезона впервые за последние четыре года. В прошлом году после US Open я почувствовал, что морально и физически уже не тот, кем хотел быть. Я решил, что будет неплохо попробовать вот так», — цитирует Медведева Reuters.
В прошлом году Медведев проиграл на Australian Open в третьем круге, хотя в предыдущих двух сезонах доходил до финала. В этом сезоне россиянин решил не играть в разминочных турнирах, а сразу отправиться в Мельбурн. В первом круге его соперником будет 21-летний француз Теренс Атман, 132-я ракетка мира, который пробился в основную сетку через квалификацию.
Медведев — третья ракетка мира, на его счету 20 титулов ATP в карьере. Россиянин в прошлом сезоне завоевал трофеи в Роттердаме, Дохе, Дубае, а также на турнирах серии «Мастерс» в Майами и Риме, играл в финале US Open.