Россиянка Александрова проиграла Остапенко в полуфинале турнира WTA в Аделаиде

Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в Аделаиде

Екатерина Александрова уступила в двух сетах Елене Остапенко из Латвии. В финале турнира латвийка сыграет с еще одной россиянкой — Дарьей Касаткиной

Екатерина Александрова (Фото: Rob Prange / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира WTA в австралийской Аделаиде.

В 1/2 финала 29-летняя россиянка уступила латвийке Елене Остапенко, 12-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:7 (3:7).

В решающем матче соперницей Остапенко станет еще одна россиянка — Дарья Касаткина, которая без борьбы пробилась в финал после снятия с турнира американки Джессики Пегулы.

В личных встречах у Касаткиной и Остапенко счет 5–2 в пользу латвийки.

Александрова занимает 21-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре выигранных турнира WTA в одиночном разряде за карьеру.

Турнир в Аделаиде завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.