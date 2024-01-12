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Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в Аделаиде

Россиянка Александрова проиграла Остапенко в полуфинале турнира WTA в Аделаиде
Екатерина Александрова уступила в двух сетах Елене Остапенко из Латвии. В финале турнира латвийка сыграет с еще одной россиянкой — Дарьей Касаткиной
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Rob Prange / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира WTA в австралийской Аделаиде.

В 1/2 финала 29-летняя россиянка уступила латвийке Елене Остапенко, 12-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:7 (3:7).

В решающем матче соперницей Остапенко станет еще одна россиянка — Дарья Касаткина, которая без борьбы пробилась в финал после снятия с турнира американки Джессики Пегулы.

Касаткина без борьбы вышла в финал теннисного турнира в Аделаиде
Спорт
Дарья Касаткина

В личных встречах у Касаткиной и Остапенко счет 5–2 в пользу латвийки.

Александрова занимает 21-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре выигранных турнира WTA в одиночном разряде за карьеру.

Турнир в Аделаиде завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Екатерина Александрова
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