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Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в Аделаиде
Россиянка Александрова проиграла Остапенко в полуфинале турнира WTA в Аделаиде
Екатерина Александрова уступила в двух сетах Елене Остапенко из Латвии. В финале турнира латвийка сыграет с еще одной россиянкой — Дарьей Касаткиной
Екатерина Александрова
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира WTA в австралийской Аделаиде.
В 1/2 финала 29-летняя россиянка уступила латвийке Елене Остапенко, 12-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:7 (3:7).
В решающем матче соперницей Остапенко станет еще одна россиянка — Дарья Касаткина, которая без борьбы пробилась в финал после снятия с турнира американки Джессики Пегулы.
В личных встречах у Касаткиной и Остапенко счет 5–2 в пользу латвийки.
Александрова занимает 21-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре выигранных турнира WTA в одиночном разряде за карьеру.
Турнир в Аделаиде завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.
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