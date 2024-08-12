Кто из сменивших гражданство россиян завоевал медали на Олимпиаде-2024

Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. «РБК Спорт» собрал список российских спортсменов, которые сменили гражданство и завоевали медали в составе других сборных

Дарья Варфоломеев (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Летние Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. В них принимали участие 15 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.

В турнире участвовали атлеты из России, которые представляли другие сборные. «РБК Спорт» собрал список из российских спортсменов, которым удалось завоевать медали на Олимпийских играх 2024-го года в составе других национальных команд.

Золото

Шесть россиянин стали олимпийскими чемпионами в Париже. Представитель Азербайджана Зелим Коцоев завоевал золото в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг. 25-летний Коцоев родился в Беслане (Северная Осетия), выступал за сборную Украины, а с 2015 года представляет Азербайджан.

Представляющая Германию Дарья Варфоломеев завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике. Варфоломеева родилась в Барнауле, в Россиивыступала на разных юниорских соревнованиях, высшим достижением было шестое место на первенстве СФО. В Германию с родителями она переехала в 2019 году и сменила спортивное гражданство.

Представляющий Болгарию Магомед Рамазанов завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. Уроженец села Октябрьское (Дагестан) в финале победил иранца Хасана Яздани, олимпийского чемпиона 2016 года, со счетом 7:1. В начале 2022 года сменил спортивное гражданство и начал выступать за Болгарию. В составе сборной России он побеждал на Кубке мира (2019), был серебряным призером чемпионата Европы (2020).

Уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов, выступающий за Бахрейн, завоевал золото в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке Тажудинов победил грузина Гиви Мачарашвили. 21-летний Тажудинов тренируется в школе Абдулрашида Садулаева. За Бахрейн выступает с 2022 года.

Представляющий Узбекистан Разамбек Жамалов принес золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг на Олимпиаде. Уроженец Хасавюрта (Дагестан) в финале победил японца Даити Такатани со счетом 5:0. 26-летний Жамалов за сборную Узбекистана выступает с этого года, успев победить на двух этапах Гран-при.

Также итальянские волейболистки впервые в истории стали победительницами Олимпиады, обыграв в финале действующих чемпионок из США. В составе сборной Италии в Париже выступала Екатерина Антропова, дочь баскетболиста Михаила Антропова и гандболистки Ольги Антроповой. Она начала заниматься волейболом в Санкт-Петербурге и попадала в расширенный состав сборной России до 16 лет, но так и не сыграла. В прошлом году она получила гражданство Италии.

Серебро

Серебряную медаль на Олимпиаде завоевали три атлета, которые ранее выступали в сборной России. Представляющая Францию россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебро в плавании на 1500 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже. Кирпичникова показала второе время, проплыв дистанцию за 15:40,35. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио). Спортивное гражданство Кирпичникова сменила на французское в мае 2023 года.

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов стал обладателем серебряной медали. В финале в весовой категории до 58 кг он получил травму. Во втором раунде поединка против южнокорейца Пак Тхэ Джуна Магомедов получил повреждение бедра. Спортсмен не смог самостоятельно подняться и покинуть тоджан.

Ватерполист Константин Харьков стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной Хорватии. В финале его команда уступила команде Сербии — 11:13. Россиянин сменил спортивное гражданство в 2021 году.

Бронза

В соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 73 кг бронзу завоевал уроженец Москвы Адиль Османов, представляющий Молдавию. Уроженец Иркутска Сомон Махмадбеков, представляющий Таджикистан, взял бронзу в дзюдо в категории до 81 кг. Кроме того, дзюдоист Федор Целиди, который родился во Владикавказе, в 2017 году занял второе место на чемпионате России, а уже через несколько месяцев дебютировал на международной арене за сборную Греции. Его мать — осетинка, а отец — грек. На Играх в Париже он занял третье место.

Сменивший спортивное гражданство россиянин Даурен Куруглиев (уроженец Дербента), который с 2023 года представляет Грецию, занял третье место в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде. Россиянин Чермен Валиев, который с 2024 года представляет Албанию, завоевал бронзу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

Уроженец Чечни Турпал-Али Бисултанов, ныне выступающий за Данию, завоевал бронзу на Олимпийских играх в Париже в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, победив венгра Давида Лошонци.