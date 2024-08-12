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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Кто из сменивших гражданство россиян завоевал медали на Олимпиаде-2024

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Олимпиада-2024 в Париже
Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. «РБК Спорт» собрал список российских спортсменов, которые сменили гражданство и завоевали медали в составе других сборных
Дарья Варфоломеев
Дарья Варфоломеев (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Летние Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. В них принимали участие 15 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.

В турнире участвовали атлеты из России, которые представляли другие сборные. «РБК Спорт» собрал список из российских спортсменов, которым удалось завоевать медали на Олимпийских играх 2024-го года в составе других национальных команд.

Золото

Шесть россиянин стали олимпийскими чемпионами в Париже. Представитель Азербайджана Зелим Коцоев завоевал золото в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг. 25-летний Коцоев родился в Беслане (Северная Осетия), выступал за сборную Украины, а с 2015 года представляет Азербайджан.

Представляющая Германию Дарья Варфоломеев завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике. Варфоломеева родилась в Барнауле, в Россиивыступала на разных юниорских соревнованиях, высшим достижением было шестое место на первенстве СФО. В Германию с родителями она переехала в 2019 году и сменила спортивное гражданство.

Представляющий Болгарию Магомед Рамазанов завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. Уроженец села Октябрьское (Дагестан) в финале победил иранца Хасана Яздани, олимпийского чемпиона 2016 года, со счетом 7:1. В начале 2022 года сменил спортивное гражданство и начал выступать за Болгарию. В составе сборной России он побеждал на Кубке мира (2019), был серебряным призером чемпионата Европы (2020).

Двукратный чемпион России по вольной борьбе сменил спортивное гражданство
Спорт
Разамбек Жамалов

Уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов, выступающий за Бахрейн, завоевал золото в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке Тажудинов победил грузина Гиви Мачарашвили. 21-летний Тажудинов тренируется в школе Абдулрашида Садулаева. За Бахрейн выступает с 2022 года.

Представляющий Узбекистан Разамбек Жамалов принес золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг на Олимпиаде. Уроженец Хасавюрта (Дагестан) в финале победил японца Даити Такатани со счетом 5:0. 26-летний Жамалов за сборную Узбекистана выступает с этого года, успев победить на двух этапах Гран-при.

Также итальянские волейболистки впервые в истории стали победительницами Олимпиады, обыграв в финале действующих чемпионок из США. В составе сборной Италии в Париже выступала Екатерина Антропова, дочь баскетболиста Михаила Антропова и гандболистки Ольги Антроповой. Она начала заниматься волейболом в Санкт-Петербурге и попадала в расширенный состав сборной России до 16 лет, но так и не сыграла. В прошлом году она получила гражданство Италии.

Серебро

Серебряную медаль на Олимпиаде завоевали три атлета, которые ранее выступали в сборной России. Представляющая Францию россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебро в плавании на 1500 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже. Кирпичникова показала второе время, проплыв дистанцию за 15:40,35. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио). Спортивное гражданство Кирпичникова сменила на французское в мае 2023 года.

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов стал обладателем серебряной медали. В финале в весовой категории до 58 кг он получил травму. Во втором раунде поединка против южнокорейца Пак Тхэ Джуна Магомедов получил повреждение бедра. Спортсмен не смог самостоятельно подняться и покинуть тоджан.

Ватерполист Константин Харьков стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной Хорватии. В финале его команда уступила команде Сербии — 11:13. Россиянин сменил спортивное гражданство в 2021 году.

Бронза

В соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 73 кг бронзу завоевал уроженец Москвы Адиль Османов, представляющий Молдавию. Уроженец Иркутска Сомон Махмадбеков, представляющий Таджикистан, взял бронзу в дзюдо в категории до 81 кг. Кроме того, дзюдоист Федор Целиди, который родился во Владикавказе, в 2017 году занял второе место на чемпионате России, а уже через несколько месяцев дебютировал на международной арене за сборную Греции. Его мать — осетинка, а отец — грек. На Играх в Париже он занял третье место.

Сменивший спортивное гражданство россиянин Даурен Куруглиев (уроженец Дербента), который с 2023 года представляет Грецию, занял третье место в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде. Россиянин Чермен Валиев, который с 2024 года представляет Албанию, завоевал бронзу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

Уроженец Чечни Турпал-Али Бисултанов, ныне выступающий за Данию, завоевал бронзу на Олимпийских играх в Париже в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, победив венгра Давида Лошонци.

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Альвина Цаканян
Олимпиада-2024 Олимпийские игры летние Олимпийские игры Дарья Варфоломеев Зелим Коцоев Анастасия Кирпичникова
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