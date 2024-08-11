Сменивший гражданство борец школы Садулаева стал олимпийским чемпионом
Уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов, выступающий за Бахрейн, завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.
В финальной схватке Тажудинов победил грузина Гиви Мачарашвили.
В схватках за бронзу еще один уроженец Дагестана, представляющий Азербайджан, Магомедхан Магомедов победил украинца Мурази Мчедлидзе, а иранец Амир Али Азарпира был сильнее чемпиона Игр-2016 американца Кайла Снайдера.
Тажудинову 21 год, в прошлом году он стал чемпионом мира. Борец тренируется в школе Абдулрашида Садулаева. За Бахрейн выступает с 2022 года.
Тажудинов принес Бахрейну первую медаль Олимпиады, завоеванную не в легкой атлетике.
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