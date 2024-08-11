Сменивший гражданство борец школы Садулаева стал олимпийским чемпионом

Ахмед Тажудинов в финале победил грузина Гиви Мачарашвили и принес Бахрейну первую медаль Олимпиады, завоеванную не в легкой атлетике. Борец родился в Дагестане и с 2022 года представляет Бахрейн

Ахмед Тажудинов (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов, выступающий за Бахрейн, завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финальной схватке Тажудинов победил грузина Гиви Мачарашвили.

В схватках за бронзу еще один уроженец Дагестана, представляющий Азербайджан, Магомедхан Магомедов победил украинца Мурази Мчедлидзе, а иранец Амир Али Азарпира был сильнее чемпиона Игр-2016 американца Кайла Снайдера.

Тажудинову 21 год, в прошлом году он стал чемпионом мира. Борец тренируется в школе Абдулрашида Садулаева. За Бахрейн выступает с 2022 года.

Тажудинов принес Бахрейну первую медаль Олимпиады, завоеванную не в легкой атлетике.

Российские борцы отказались ехать на Олимпиаду из-за недопуска лидеров сборной.