Сменившая гражданство россиянка завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Кирпичникова, выступающая за Францию, приплыла второй на дистанции 1500 м вольным стилем

Анастасия Кирпичникова (Фото: Panoramic / Global look press)

Выступающая за Францию россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебро в плавании на 1500 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже.

Первой приплыла американка Кэти Ледеки. Она обновила свой же олимпийский рекорд, показав результат 15.30,22. Ледеки стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Кирпичникова показала второе время, проплыв дистанцию за 15.40,35. Бронзовую медаль завоевала немецкая пловчиха Изабель Гозе (15.41,16).

На этих Играх Кирпичникова 27 июля не смогла выйти в финал соревнований по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем.

Кирпичникова в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио).

Спортивное гражданство Кирпичникова сменила на французское в мае 2023 года.