 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Сменившая гражданство россиянка завоевала серебро Олимпиады

Сменившая спортивное гражданство Кирпичникова завоевала серебро Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Россиянка Кирпичникова, выступающая за Францию, приплыла второй на дистанции 1500 м вольным стилем
Анастасия Кирпичникова
Анастасия Кирпичникова (Фото: Panoramic / Global look press)

Выступающая за Францию россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебро в плавании на 1500 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже.

Первой приплыла американка Кэти Ледеки. Она обновила свой же олимпийский рекорд, показав результат 15.30,22. Ледеки стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Кирпичникова показала второе время, проплыв дистанцию за 15.40,35. Бронзовую медаль завоевала немецкая пловчиха Изабель Гозе (15.41,16).

На этих Играх Кирпичникова 27 июля не смогла выйти в финал соревнований по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем.

Кирпичникова в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио).

Спортивное гражданство Кирпичникова сменила на французское в мае 2023 года.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Олимпиада плавание Анастасия Кирпичникова Париж летние Олимпийские игры Международный олимпийский комитет (МОК) сборная России сборная Франции
Материалы по теме
Надаль и Алькарас вылетели из парного турнира Олимпиады
Спорт
Россиянка взяла серебряную медаль. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России, одержав первую победу в сезонеСпорт, 23:51
Белый дом заявил, что Украина может применить F-16 до конца летаПолитика, 23:34
Time рассказал о прохладных отношениях между Харрис и ЗеленскимПолитика, 23:25
В центре Краснодара загорелся многоквартирный домОбщество, 23:19
Мэр Одессы назвал «обнулением» переименование улиц городаПолитика, 23:13
Сменившая гражданство россиянка завоевала серебро ОлимпиадыСпорт, 22:50
Трамп назвал проблемы со здоровьем препятствием для работы президентомПолитика, 22:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
NYT узнала о приказе Хаменеи нанести удар по Израилю⁠Политика, 22:28
Конор Макгрегор избежал тюрьмы за опасную езду на Bentley по ДублинуСпорт, 22:27
Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета СтармераПолитика, 22:21
Надаль и Алькарас вылетели из парного турнира ОлимпиадыСпорт, 22:09
Суд Гвинеи приговорил экс-лидера хунты к 20 годам заключенияПолитика, 22:05
В Грузии связали снижение числа новых компаний с оттоком россиянПолитика, 21:56
В Нюрнберге нашли массовое захоронение жертв чумы XVII векаОбщество, 21:38