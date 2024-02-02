Двукратный чемпион России по вольной борьбе сменил спортивное гражданство
Двукратный чемпион России по вольной борьбе Разамбек Жамалов будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Федерация пошла навстречу спортсмену. К сожалению, в последние три года его системно преследовали очень серьезные травмы, он практически не смог участвовать в конкуренции за лидерство. И он принял такое решение», — сказал Мамиашвили.
Также Мамиашвили назвал «техническим вопросом» возможность выступления 25-летнего Жамалова на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Уроженец Хасавюрта Жамалов побеждал на чемпионате России 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 кг, является обладателем Кубка мира — 2020.
Лидером сборной России в этом весе является олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Заурбек Сидаков. «Первый номер нашей команды Заурбек Сидаков подтвердил свой высокий статус, в прошлом году блестяще победив на чемпионате мира в Белграде», — отметил Мамиашвили.
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