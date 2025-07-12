Как два «дружественных» «Зениту» клуба вернулись в РПЛ из-за отстранений

«Оренбург» и «Сочи» должны были в нынешнем сезоне сыграть в Первой лиге, но получили повышение и сыграют в РПЛ из-за недопуска и отстранений клубов. Об этом в материале «РБК Спорт»

ФК «Оренбург» — ФК «Сочи» (Фото: ФК "Оренбург")

«Оренбург» продолжит выступление в Российской премьер-лиге, несмотря на то, что занял предпоследнее место по итогам прошлого сезона и первоначально покинул элитный дивизион.

Сохранить прописку «Оренбург» смог благодаря скандалу. Занявшее второе место в Первой лиге «Торпедо» за неделю до старта сезона исключили из РПЛ из-за попытки подкупа судей.

На место «Торпедо» также претендовал участвовавший в стыковых матчах за место в РПЛ екатеринбургский Урал». Но исполком РФС решил вернуть в РПЛ «Оренбург» за семь дней до старта чемпионата России.

Президент РПЛ Александр Алаев, объяснил это решение тем, что «Оренбург» получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями». «Поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом», — добавил Алаев.

Примечательно, что и третьей команде Первой лиги не позволили участвовать в РПЛ. Новороссийский «Черноморец» финишировал третьим и должен был сыграть в стыковых матчах. Однако клуб не прошел лицензирование из-за несоответствующего нормам стадиона.

«Черноморец» пытался договориться об аренде стадиона «Фишт» в Сириусе. Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев отмечал, что «аренда принадлежащего государству «Фишта» снизила бы нагрузку на краевой бюджет». «Я давал гарантии оплаты всех необходимых расходов, в том числе на содержание футбольного поля в надлежащем порядке и замену газона в случае необходимости», — рассказал он.

Однако власти Краснодарского края отказались клубу из своего региона предоставить стадион.

В результате вместо «Черноморца» право выступить в стыковых матчах получил «Сочи», который арендует «Фишт» у Краснодарского края. В стыках сочинцы обыграли «Пари НН» и вышли в РПЛ спустя год после вылета.

У российской футбольной общественности «Сочи» и «Оренбурга» идут в одном ряду, поскольку их нередко называют «фарм-клубом» «Зенита» или «дружественными» командами.

Почему «Сочи» называют «фарм-клубом» «Зениту» клубов

«Сочи» в разные годы связывали с «Газпромом», но официального подтверждения этому нет.

При этом сочинский клуб является лидером по трансферным потокам из «Зенита». С 2019 года из петербургского клуба в «Сочи» перешло аномальное число игроков — 24 футболиста, включая аренду (8).

К примеру, только летом 2019 года «Сочи» пополнили восемь зенитовских игроков.

Именно «Сочи» получил положительный ответ от «Зенита» на аренду нападающего Александра Кокорина после выхода из тюрьмы. Хотя ранее, когда заходил вопрос о возможной аренде игрока в другие клубы, гендиректор петербуржцев Александр Медведев отвечал: «Ведущих игроков в аренду не отдаем».



Но заявление руководителей «Сочи» об аренде стало неожиданным даже для самого игрока. Он узнал об аренде из СМИ. Отчим Кокорина в ответ на объявление об аренде заявил, что «Саша никуда не переходит». После этого Кокорин был сослан в дубль «Зенита». И в итоге он перешел в «Сочи».

«Сочи» является лидером РПЛ по числу приобретенных игроков из одного клуба. Второе место по этому показателю занимают «Крылья Советов», в которые за этот же период перешли 16 игроков из «Спартака» с учетом аренды (6). У остальных не больше 11 переходов из одного клуба.

Бывший капитан «Сочи» Кристиан Нобоа, который тоже переехал в клуб из Петербурга, согласился с мнением, что «Сочи» — «Зенит»-2. «Я думаю, да, конечно, да. Почему нет? Сколько футболистов «Зенита» там играли? Не знаю, 10, или 12, или 14. И будут», — отметил эквадорский футболист, добавив, что команда всячески пыталась доказать, что не является фарм-клубом «Зенита».

«Обсуждали ли эти разговоры в команде? Конечно. Поэтому мы хотели выиграть каждую игру, показать, что ничего этого нет, что это неправда», — рассказал Кристиан Нобоа в выпуске на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Но «Сочи» также является одним из лидеров по переходам своих игроков в «Зенит». Таких шесть футболистов. В частности, петербургский клуб приобрел Маттео Кассьеру в 2022 году, когда тот стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ.

По данным СМИ, были случаи, когда «Сочи» уговаривали игрока перейти в «Зенит». В сезоне-2022/23 в «Крылья Советов» засверкал арендованный у «Сочи» 18-летний игрок молодежной сборной России Александр Коваленко. В 2023 году он был близок к переходу в московский «Локомотив». Журналист Иван Карпов отмечал, что Коваленко очень хотел перейти в «Локо», но последний момент выбрал пал на «Зенит».

По данным «РБ Спорт», президент сочинского клуба Борис Ротенберг не хотел продавать игрока в «Локомотив». Он договорился о трансфере напрямую с руководством «Зенита».

Борис Ротенберг назвал сообщения о связях с «Зенитом» домыслами, «Они основываются на том, что у меня хорошие отношения с менеджментом «Зенита». Это несомненно, но это не значит, что мы фарм-клуб», — отметил он.

«Сочи» одержал одну победу и дважды сыграл вничью в 13 матчах против «Зенита»

Почему «Оренбург» называют «фарм-клубом» «Зенита»

Главным спонсором «Оренбурга» является «Газпром добыча Оренбург». дочерняя структура владельца «Зенита»

К тому же клубы активно ведут между собой трансферную деятельность. С 2019 года в клуб из «Зенита» перешло семь игроков, включая аренду. К примеру, купленного у «Сочи» Коваленко «Зенит» затем продал именно «Оренбургу».

В обратном направлении игроки переходят редко. Но переход в «Зенит» Алексей Сутормин сохранится в истории.

После окончания сезона 2018/19 СМИ сообщили, что Сутормин перейдет в «Зенит». Но в клубе посчитали требования игрока и его агентов завышенными.

Следом в игру вступил «Рубин», который выкупил ведущего форварда клуба РПЛ за 50 тыс. рублей при рыночной стоимости по оценке Transfermarkt в 3,5 млн евро. А через несколько дней «Зенит» выкупил Сутормина у «Рубина» за 50 тыс. рублей.

Петербургский клуб также открыто продвигает интересы «Оренбурга». В частности, после нынешнего сезона «Зенит» выступил за сохранение в РПЛ «Оренбурга», а не «Пари НН» вместо расформированных «Химок».

Нижегородский клуб занял 13-е место в РПЛ, а в стыковых матчах уступил «Сочи» из Первой лиги. «Оренбург» стал 15-м и вылетел напрямую.

«Зенит» единственным среди всех клубов проголосовал против сохранения «Пари НН» в РПЛ. А на вопрос Sport24, кто тогда должен занять место «Химок», председатель правления петербургского клуба Александр Медведев ответил: «Оренбург». Почему? 15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего».

Министр спорта Оренбургской области Олег Панькин в разговоре с «РИА Новости» выступил против того, чтобы «Оренбург» называли «фарм-клубом». «Я бы назвал это удачным сотрудничеством», — добавил он.

«Оренбург» одержал одну победу и один раз сыграл вничью в 12 матчах против «Зенита».