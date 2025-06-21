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Спорт ,  
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Ротенберг рассказал об уходе футболиста из «Сочи» после «темной истории»

Ротенберг рассказал об уходе Писарского из «Сочи» после «темной истории»
Президент «Сочи» заявил, что Владимир Писарский «оказался в неприятном инциденте» и «ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет». При этом он не уточнил, что это был за инцидент
Фото: pfcsochi.ru
Фото: pfcsochi.ru

Нападающий Владимир Писарский вряд ли останется в «Сочи» в следующем сезоне, заявил «Чемпионату» президент клуба Борис Ротенберг.

«Он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Темная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет», — сказал Ротенберг.

На вопрос, останется ли Писарский в команде, Ротенберг ответил: «Не думаю».

Ротенберг не уточнил, что это за неприятный инцидент.

Агент футболиста Алексей Бабырь заявил «РБ Спорт», что у него нет информации о возможном уходе футболиста из команды. «Владимир тренируется в «Сочи», все хорошо. До 30 июня действует аренда, дальше будет понимание», — сказал Бабырь. На вопрос про темную историю Бабырь ответил: «Мне сложно прокомментировать данные высказывания».

Писарский провел прошлый сезон в «Сочи» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». В 32 матчах форвард забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

«Сочи» занял пятое место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил «Пари НН» и вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Сочинский клуб победил в ответной игре со счетом 3:1, в первой уступил со счетом 1:2, а Писарский получил красную карточку в первом тайме.

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