Ротенберг рассказал об уходе футболиста из «Сочи» после «темной истории»
Нападающий Владимир Писарский вряд ли останется в «Сочи» в следующем сезоне, заявил «Чемпионату» президент клуба Борис Ротенберг.
«Он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Темная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет», — сказал Ротенберг.
На вопрос, останется ли Писарский в команде, Ротенберг ответил: «Не думаю».
Ротенберг не уточнил, что это за неприятный инцидент.
Агент футболиста Алексей Бабырь заявил «РБ Спорт», что у него нет информации о возможном уходе футболиста из команды. «Владимир тренируется в «Сочи», все хорошо. До 30 июня действует аренда, дальше будет понимание», — сказал Бабырь. На вопрос про темную историю Бабырь ответил: «Мне сложно прокомментировать данные высказывания».
Писарский провел прошлый сезон в «Сочи» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». В 32 матчах форвард забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
«Сочи» занял пятое место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил «Пари НН» и вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Сочинский клуб победил в ответной игре со счетом 3:1, в первой уступил со счетом 1:2, а Писарский получил красную карточку в первом тайме.
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