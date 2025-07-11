Президент РПЛ объяснил включение «Оренбурга» в РПЛ вместо «Торпедо»
Бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учетом множества обстоятельств по поводу замены московского «Торпедо» на «Оренбург» в числе участников Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2025/26. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев, которого цитирует пресс-служба лиги.
Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». Вместо «Торпедо» в РПЛ сыграет «Оренбург».
«Прежде «Оренбург» получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом», — сказал Алаев.
По словам Алаева, начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально. «Такой формат оказывал бы негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России», — добавил глава РПЛ.
«Оренбург» в прошлом сезоне занял предпоследнее, 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
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