Глава МИД Венгрии назвал унизительным нейтральный статус россиян на ОИ

Петер Сийярто считает, что геополитика не должна иметь ничего общего со спортом

Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях по политическим причинам. Его цитирует портал Origo.

«Когда даже начинают предлагать запретить спортсменам из какой-либо конкретной страны участвовать в Олимпиаде, то тогда я думаю, что у нас большие проблемы», — сказал Сийярто.

Он заявил, что выступает против принципа коллективной вины.

Кроме того, по словам Сийярто, он считает унизительным то, что спортсменам позволяют соревноваться, но указывают, в какой форме они могут выступать и какую музыку включают в случае их побед. «Если мы встанем на этот путь, кто знает, какие центры власти смогут в будущем указывать, кто может и не может принимать участие в соревнованиях, кто может и не может слушать национальные гимны», — добавил глава МИД Венгрии.

Министр отметил, что именно поэтому считает, что геополитика не должна иметь ничего общего со спортом. «Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо», — добавил Сийярто.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. По словам директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода, маловероятно, что этого количества удастся достичь, и в лучшем случае на Игры отберутся 36 россиян.

В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами. Для проверки россиян на соответствие критериям создана специальная комиссия (AINERP).

В Париже нейтральные спортсмены будут выступать под специальным флагом, награды, выигранные ими, не будут отображаться в таблице медалей Олимпиады. Если такие спортсмены завоюют золотые награды в Париже, будет звучать специальный гимн без слов, созданный исключительно для Игр.