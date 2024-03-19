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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК показал флаг нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024

МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Награды, выигранные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в таблице медалей Игр в Париже
Фото: МОК
Фото: МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

В гимне нет слов, и он был создан исключительно для Игр. Он будет звучать, если такие спортсмены завоюют золотые награды в Париже. Послушать его можно по ссылке.

Награды, выигранные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в таблице медалей Игр.

МОК не будет требовать осуждения спецоперации для допуска на Олимпиаду
Спорт
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. МОК ранее сообщил, что максимальное количество россиян, которые получат путевки на Игры, — 55.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024
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