МОК показал флаг нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.
В гимне нет слов, и он был создан исключительно для Игр. Он будет звучать, если такие спортсмены завоюют золотые награды в Париже. Послушать его можно по ссылке.
Награды, выигранные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в таблице медалей Игр.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. МОК ранее сообщил, что максимальное количество россиян, которые получат путевки на Игры, — 55.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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