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Война санкций ,  
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Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом главы FIG в Москву

Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом главы FIG Ватанабэ в Москву
Сюжет
Война санкций
Организация назвала «недопустимым поведением» приезд Моринари Ватанабэ в Россию и его объятия с подсанкционным гимнастом Никитой Нагорным
Моринари Ватанабэ
Моринари Ватанабэ (Фото: Fabrice Coffrini / Getty Images)

Украинская федерация гимнастики выразила недовольство визитом в Москву Моринари Ватанабэ, президента Международной федерации гимнастики (FIG) и одного из кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает портал Tribuna со ссылкой на заявление организации.

Ватанабэ 10 марта в Москве встретился с российскими спортсменами, тренерами и представителями Федерации гимнастики России. На прошлой неделе он побывал в Киеве.

Украинская федерация гимнастики считает визит Ватанабэ в Москву, а также его объятия с гимнастом Никитой Нагорным, который находится под санциями ЕС, США, Великобритании и Канады, «недопустимым поведением».

В федерации также полагают, что этот визит не изменит ситуацию с участием российских гимнастов в чемпионатах мира и Олимпийских играх, так как они отстранены решением конгресса Европейского гимнастического союза. При этом ранее FIG уже начала выдавать российским спортсменам нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Ватанабэ — один из семи претендентов на пост главы МОК, выборы пройдут в марте.

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Иван Витченко Иван Витченко
Моринари Ватанабэ спортивная гимнастика художественная гимнастика Украина МОК Международный олимпийский комитет (МОК) Россия
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