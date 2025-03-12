Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом главы FIG в Москву
Украинская федерация гимнастики выразила недовольство визитом в Москву Моринари Ватанабэ, президента Международной федерации гимнастики (FIG) и одного из кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает портал Tribuna со ссылкой на заявление организации.
Ватанабэ 10 марта в Москве встретился с российскими спортсменами, тренерами и представителями Федерации гимнастики России. На прошлой неделе он побывал в Киеве.
Украинская федерация гимнастики считает визит Ватанабэ в Москву, а также его объятия с гимнастом Никитой Нагорным, который находится под санциями ЕС, США, Великобритании и Канады, «недопустимым поведением».
В федерации также полагают, что этот визит не изменит ситуацию с участием российских гимнастов в чемпионатах мира и Олимпийских играх, так как они отстранены решением конгресса Европейского гимнастического союза. При этом ранее FIG уже начала выдавать российским спортсменам нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.
Ватанабэ — один из семи претендентов на пост главы МОК, выборы пройдут в марте.
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