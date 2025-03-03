Кандидат в президенты МОК во время визита в Киев пообещал посетить Москву

Глава FIG Ватанабэ пообщался с журналистами в Киеве и пообещал скоро приехать в Россию. Японец отметил, что собирается посетить и другие зоны конфликтов

Моринари Ватанабэ (Фото: Fabrice Coffrini - Pool / Getty Images)

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, находящийся с визитом в Киеве, заявил журналистам, что скоро приедет в Москву пообщаться с российскими гимнастами. Слова японца, который является кандидатом в президенты МОК, приводит «РИА Новости».

Ватанабэ в понедельник пообщался из Киева по видеосвязи с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

«Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами. Также поеду в Израиль, Палестину, другие зоны конфликтов. Когда мы говорим о мире, мы должны действовать», — сказал Ватанабэ.

По его словам, во время конфликтов не нужно «закрывать глаза и затыкать уши», а надо «обсуждать проблемы за столом».

Ватанабэ — один из семи претендентов на пост главы МОК, выборы пройдут в марте.

FIG допустила россиян в нейтральном статусе с января прошлого года, но гимнасты не стали получать нейтральный статус. На Олимпиаду в Париж поехала только батутистка Анжела Бладцева.

В декабре 2024-го стало известно, что на нейтральный статус согласились почти все лидеры сборной по спортивной и художественной гимнастике.