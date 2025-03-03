Кандидат в президенты МОК во время визита в Киев пообещал посетить Москву
Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, находящийся с визитом в Киеве, заявил журналистам, что скоро приедет в Москву пообщаться с российскими гимнастами. Слова японца, который является кандидатом в президенты МОК, приводит «РИА Новости».
Ватанабэ в понедельник пообщался из Киева по видеосвязи с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
«Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами. Также поеду в Израиль, Палестину, другие зоны конфликтов. Когда мы говорим о мире, мы должны действовать», — сказал Ватанабэ.
По его словам, во время конфликтов не нужно «закрывать глаза и затыкать уши», а надо «обсуждать проблемы за столом».
Ватанабэ — один из семи претендентов на пост главы МОК, выборы пройдут в марте.
FIG допустила россиян в нейтральном статусе с января прошлого года, но гимнасты не стали получать нейтральный статус. На Олимпиаду в Париж поехала только батутистка Анжела Бладцева.
В декабре 2024-го стало известно, что на нейтральный статус согласились почти все лидеры сборной по спортивной и художественной гимнастике.
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