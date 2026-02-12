Наказание украинца, золото на фоне абьюза. Что происходит на Олимпиаде

В четверг, 12 февраля, на Олимпиаде выступят два россиянина. О происходящем на Играх — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Главные события

Украинского скелетониста дисквалифицировали из-за шлема с погибшими.

Сизерон на фоне обвинений в абьюзе стал двукратным чемпионом Олимпиады.

Саакашвили назвал «позорной» и «самозваной» сборную Грузии на Олимпиаде.

За кем из россиян следить 13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (супергигант).

15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (гонка с раздельным стартом).

11:30. Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования на Играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов во время конфликта на Украине.



Гераскевич отказался подчиняться решению МОК, а за час до соревнований потребовал официальных извинений от МОК из-за давления и снять запрет.

10:30. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсети Х раскритиковал состав сборной страны на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Абсолютно позорный состав сборной Грузии на зимней Олимпиаде. Из восьми спортсменов шесть — представители российского спорта или тесно с ним связанные лица, — написал Саакашвили. — Грузинский флаг на церемонии открытия несла дочь Этери Тутберидзе. Призываю остальной мир не воспринимать эту самозваную сборную как представителей Грузии, а грузин — понять, что это не ваша команда».

10:00. Сегодня на Олимпиаде выступят две россиянки.

Горнолыжница Юлия Плешкова выйдет на старт первой. Она поборется за хороший результат в супергиганте. На Играх в Пекине Плешкова на данной дистанции заняла 18-е место.

Плешкова 8 февраля уже выступала на Олимпиаде в Италии в скоростном спуске, заняв 22-е место.



Лыжница Дарья Непряева примет участие в индивидуальной гонке на 10 км.

23-летняя россиянка 10 февраля не прошла квалификацию спринта, заняв 36-е место. Она заявила, что ощущала себя слабее других участниц.

9:00. Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон завоевали золото в танцах на льду — 225,82. Серебряными призерами стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (224,39), которые являлись фаворитами. Третье место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74).

33-летняя Бодри и 31-летний Сизерон проводят первый совместный сезон. Сизерон стал олимпийским чемпионом (2022) и серебряным призером (2018) Игр в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис, пять раз они побеждали на чемпионатах мира. Он стал первым фигуристом, выигравшим олимпийские соревнования в танцах на льду с двумя разными партнершами.

Сизерон выиграл Олимпиаду на фоне обвинений Пападакис в абьюзе. Бывшая партнерша француза перед Олимпиадой опубликовала автобиографическую книгу, где описала поведение партнера как контролирующее, властное и критичное, а также заявила, что «воздерживалась от катания с ним без присмотра тренеров».



В ответ на обвинения фигуристки Сизерон заявил, что не согласен с критическими высказываниями, и уточнил, что передал это дело своим адвокатам.

Пападакис должна была комментировать Олимпиаду на телеканале NBC, но после выхода автобиографии ее отстранили из-за конфликта интересов.