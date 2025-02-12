Чем запомнилась Ирина Винер на посту тренера сборной

Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года. О ее многолетней работе на этой должности — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ирина Винер 12 февраля объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. В прошлом году 7она также перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики, которая влилась в объединенную гимнастическую федерацию.

Главный тренер сборной России по художественнной гимнастике Ирина Винер (слева) с самыми юными участниками соревнований Московского этапа Кубка Гран-При по художественной гимнастике. 2004 год (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Ирина Винер стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике в 2001 году.

Россия. Москва. 15 ноября 2001 года. Сегодня в ИТАР-ТАСС прошла пресс-конференция Главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер (на снимке справа) и чемпионки мира Алины Кабаевой (слева) по вопросу допинга. Ирина Винер считает, что Алина Кабаева и Ирина Чащина, которых публично обвинили в употреблении запрещенных препаратов, не виновные, а пострадавшие. Ситуация, в которой они оказались относится к разряду несчастных случаев, так как девушки принимали пищевые добавки "Гипер" международной фирмы "Визион" по рекомендации специалистов и не могли знать, что этот препарат является недоброкачественным. (Фото: Александр Яковлев / ТАСС)

За 24 года воспитала много олимпийских чемпионов, но не раз отмечала, что особое место среди всех спортсменок занимает Алина Кабаева.

«Алина всегда отрабатывала свой талант беспрекословно и с большой любовью. Поэтому она у меня была фаворитка. В плане работы. Я ее люблю за то, что она такая талантливая, умная, трудолюбивая и, самое главное, очень-очень красивая», — цитирует Винер «РИА Новости».

«Ирина Александровна — тот человек, который рядом со спортсменом 24 часа. Благодаря своему тренеру я стала олимпийской чемпионкой, потому что и в победах, и в поражениях она была со мной рядом», — говорила Кабаева «Матч ТВ» в 2021 году.

Греция. Патры. 23 сентября. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер (в центре) со сборной России в составе Маргариты Алийчук, Анны Гавриленко, Татьяны Горбуновой, Елены Посевиной, Дарьи Шкурихиной и Натальи Зуевой. Команда выиграла соревнования в групповых упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике. 2007 год (Фото: Олег Наумов / ТАСС)

В период работы Винер сборная России стала настоящим гегемоном в художественной гимнастике. В частности, на трех Олимпиадах из пяти две россиянки боролись за золото в личном многоборье, Евгения Канаева стала единственной в мире двукратной олимпийской чемпионкой.

Медалистки ОИ в личном многоборье под руководством Ирины Винер Золото: Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008, 2012), Маргарита Мамун (2016).

Серебро: Ирина Чащина (2004), Дарья Дмитриева (2012), Яна Кудрявцева (2016), Дина Аверина (2020).

Сборная команда России по художественной гимнастике в составе Арины Авериной, Екатерины Селезневой и Дины Аврериной (справа налево), занявшая 1-е место в командном турнире по итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике 2019 в Баку, на церемонии награждения. Слева - главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, 2019 год (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В 2021 году Россия также была безоговорочным фаворитом. В личном многоборье сестры Дина и Арина Аверины завоевали практически все золото и серебро ЧМ в четырехлетке перед Олимпиадой в Токио.

Дина Аверина (Россия) после выполнения упражнений с лентой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро и её тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова (справа). 2017 год (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Однако в Токио впервые с 1996 года Россия осталась без золота Олимпиады в художественной гимнастике. Дину Аверину в борьбе за золото сенсационно обошла израильтянка Линой Ашрам. Ирина Винер назвала решение судей антироссийским заговором.

Россиянки Ульяна Донскова, Каролина Севастьянова, Ксения Дудкина, Алина Макаренко, Анастасия Близнюк (слева направо на первом плане), Анастасия Назаренко, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер (слева направо на втором плане) во время награждения золотыми медалями за победу в групповых соревнованиях по художественной гимнастике на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. 2012 год (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

А следом россиянки в групповом многоборье уступили золото сборной Болгарии. Винер после этого тоже говорила про судейский заговор.

За высказывания о судействе во время Олимпиады в Токио Винер на два года отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Медалистки ОИ в групповом многоборье под руководством Ирины Винер Золото: Афины-2004 — Олеся Белугина, Ольга Глацких, Татьяна Курбакова, Наталья Лаврова, Елена Посевина, Елена Мурзина Пекин-2008 — Елена Посевина, Татьяна Горбунова, Анна Гавриленко, Дарья Шкурихина, Наталья Зуева, Маргарита Алийчук (все — 2008) Лондон-2012- Ульяна Донскова, Анастасия Близнюк, Ксения Дудкина, Алина Макаренко, Анастасия Назаренко, Каролина Севастьянова Рио-2016 — Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва. Серебро: Токи-2020 — Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова.

Главный тренер сборной России по гимнастике Ирина Винер беседует с гимнасткой Верой Сесиной во время тренировки российских гимнасток накануне открытия 25-го чемпионата Европы по художественной гимнастике. 2009 год (Фото: Олег Наумов / РИА Новости)

Винер известна жестким тренерским подходом. «Без проявления твердости ничего хорошего не получится, победы не будет. Знаю точно. А жестокость — страшная штука, которую нужно уничтожать на корню... Могу и порой бываю строга, но не деспотична», — говорила тренер в интервью ТАСС в 2023 году.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова разговаривает с российскими спортсменками перед началом их выступления на соревнованиях по спортивной гимнастике в групповых упражнениях с булавами на XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 в Казани. 2013 год (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Медалистка чемпионатов мира Амина Зарипова спустя несколько лет после завершения карьеры говорила, что Винер порвала ей мочку уха.

«Ирина Александровна, вцепившись в меня изо всех сил, потащила в туалет. Не говоря ни слова, крепко схватила за ухо и принялась дергать за него из стороны в сторону. Видимо, я инстинктивно попыталась вывернуться, а Винер не успела ослабить хватку… и мочка уха неожиданно порвалась. Именно это и привело меня в чувство», — рассказала Зарипова, которая в качестве личного тренера привела Маргариту Мамун к золоту Олимпиады.

Россия. Санкт-Петербург. 15 февраля. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер (в центре) во время выступления гимнасток на спектакле-шоу, посвященном 80-летию Всероссийской федерации художественной гимнастики, в Мариинском театре. 2015 год (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева отметила, что «метод кнута и пряника — это как раз про Винер».

«Если бы она не воспитывала нас с той строгостью и серьезностью, то не было бы такого результата и Россия не поднималась бы из года в год на высшую ступень пьедестала», — цитирует Татареву «Чемпионат».

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова на 8-м турнире по художественной гимнастике OLYMPICO CUP на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. 2021 год (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Винер выступала против участия россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, назвав их «командой бомжей». Уже после Игр Винер заявила, что ее слова про «команду бомжей» были перефразированы журналистами.

Россия. Москва. Президент РФ Владимир Путин и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер, удостоенная ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, на церемонии вручения государственных наград РФ в Екатерининском зале Кремля. 2024 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Винер — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Орден I степени она получила из рук Владимира Путина в мае 2024 года.

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

C 2008 года по 2024-й Винер была главой Всероссийской федерации художественной гимнастики. В 2024 году ВФХГ влилась в состав объединенной Федерации гимнастики России, организацию возглавил руководитель РЖД Олег Белозеров.

Винер тогда заявила, что решила не бороться за пост главы ФГР, так как это даст ей больше времени на тренерскую работу.