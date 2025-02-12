Чем запомнилась Ирина Винер на посту тренера сборной
Ирина Винер 12 февраля объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. В прошлом году 7она также перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики, которая влилась в объединенную гимнастическую федерацию.
Ирина Винер стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике в 2001 году.
За 24 года воспитала много олимпийских чемпионов, но не раз отмечала, что особое место среди всех спортсменок занимает Алина Кабаева.
«Алина всегда отрабатывала свой талант беспрекословно и с большой любовью. Поэтому она у меня была фаворитка. В плане работы. Я ее люблю за то, что она такая талантливая, умная, трудолюбивая и, самое главное, очень-очень красивая», — цитирует Винер «РИА Новости».
«Ирина Александровна — тот человек, который рядом со спортсменом 24 часа. Благодаря своему тренеру я стала олимпийской чемпионкой, потому что и в победах, и в поражениях она была со мной рядом», — говорила Кабаева «Матч ТВ» в 2021 году.
В период работы Винер сборная России стала настоящим гегемоном в художественной гимнастике. В частности, на трех Олимпиадах из пяти две россиянки боролись за золото в личном многоборье, Евгения Канаева стала единственной в мире двукратной олимпийской чемпионкой.
Медалистки ОИ в личном многоборье под руководством Ирины Винер
Золото: Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008, 2012), Маргарита Мамун (2016).
Серебро: Ирина Чащина (2004), Дарья Дмитриева (2012), Яна Кудрявцева (2016), Дина Аверина (2020).
В 2021 году Россия также была безоговорочным фаворитом. В личном многоборье сестры Дина и Арина Аверины завоевали практически все золото и серебро ЧМ в четырехлетке перед Олимпиадой в Токио.
Однако в Токио впервые с 1996 года Россия осталась без золота Олимпиады в художественной гимнастике. Дину Аверину в борьбе за золото сенсационно обошла израильтянка Линой Ашрам. Ирина Винер назвала решение судей антироссийским заговором.
А следом россиянки в групповом многоборье уступили золото сборной Болгарии. Винер после этого тоже говорила про судейский заговор.
За высказывания о судействе во время Олимпиады в Токио Винер на два года отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
Медалистки ОИ в групповом многоборье под руководством Ирины Винер
Золото:
Афины-2004 — Олеся Белугина, Ольга Глацких, Татьяна Курбакова, Наталья Лаврова, Елена Посевина, Елена Мурзина
Пекин-2008 — Елена Посевина, Татьяна Горбунова, Анна Гавриленко, Дарья Шкурихина, Наталья Зуева, Маргарита Алийчук (все — 2008)
Лондон-2012- Ульяна Донскова, Анастасия Близнюк, Ксения Дудкина, Алина Макаренко, Анастасия Назаренко, Каролина Севастьянова
Рио-2016 — Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва.
Серебро:
Токи-2020 — Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова.
Винер известна жестким тренерским подходом. «Без проявления твердости ничего хорошего не получится, победы не будет. Знаю точно. А жестокость — страшная штука, которую нужно уничтожать на корню... Могу и порой бываю строга, но не деспотична», — говорила тренер в интервью ТАСС в 2023 году.
Медалистка чемпионатов мира Амина Зарипова спустя несколько лет после завершения карьеры говорила, что Винер порвала ей мочку уха.
«Ирина Александровна, вцепившись в меня изо всех сил, потащила в туалет. Не говоря ни слова, крепко схватила за ухо и принялась дергать за него из стороны в сторону. Видимо, я инстинктивно попыталась вывернуться, а Винер не успела ослабить хватку… и мочка уха неожиданно порвалась. Именно это и привело меня в чувство», — рассказала Зарипова, которая в качестве личного тренера привела Маргариту Мамун к золоту Олимпиады.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева отметила, что «метод кнута и пряника — это как раз про Винер».
«Если бы она не воспитывала нас с той строгостью и серьезностью, то не было бы такого результата и Россия не поднималась бы из года в год на высшую ступень пьедестала», — цитирует Татареву «Чемпионат».
Винер выступала против участия россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, назвав их «командой бомжей». Уже после Игр Винер заявила, что ее слова про «команду бомжей» были перефразированы журналистами.
Винер — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Орден I степени она получила из рук Владимира Путина в мае 2024 года.
C 2008 года по 2024-й Винер была главой Всероссийской федерации художественной гимнастики. В 2024 году ВФХГ влилась в состав объединенной Федерации гимнастики России, организацию возглавил руководитель РЖД Олег Белозеров.
Винер тогда заявила, что решила не бороться за пост главы ФГР, так как это даст ей больше времени на тренерскую работу.
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