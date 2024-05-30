Винер назвала Путина «помазанником Божьим»

Ирина Винер подчеркнула, что все граждане России, включая спортсменов, должны грудью стоять за спиной Владимира Путина

Владимир Путин и Ирина Винер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала президента России Владимира Путина «помазанником Божьим». Об этом Винер сказала в благодарственной речи после получения ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук Путина, сообщает «РИА Новости».

«Великая страна, великий президент, другого быть не могло. Есть такое выражение — «помазанник Божий». Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», — заявила Винер.

Она подчеркнула, что все граждане России, включая спортсменов, должны грудью стоять за спиной Владимира Путина. «Как вы правильно сказали, мы все мобилизованы, и мы действительно мобилизованы. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже», — подчеркнула Винер.

В декабре 2023 года Винер поддержала Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента, которые прошли 15–17 марта.



