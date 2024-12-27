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Винер заявила, что не называла нейтральных спортсменов «командой бомжей»

Винер заявила, что не называла россиян-участников Олимпиады «командой бомжей»
Ирина Винер отметила, что ее слова про «команду бомжей» в адрес россиян, которые выступили в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже, были перефразированы
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина», что не называла российских спортсменов, которые выступили на Олимпийских играх 2024-го года в нейтральном статусе, «командой бомжей».

«Вообще-то, что я высказала, немного было перефразировано. Я никогда не говорила слово «бомж». Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа. Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово бомжи. А я сказала совсем другое», — заявила Винер.

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Ирина Винер

Мэр Парижа Анн Идальго 30 марта заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх. Винер отметила, что такое высказывание неприемлемо для России.

«Это тоже очень неприятно, когда такое высказывание говорит человек, который отвечает за Олимпийские игры. И это неприемлемо для такой великой страны, как Россия. В частности, отобрались наши прекрасные борцы, но в последние дни перед выездом самых сильных сняли без объяснения. Команда была вынуждена вообще отказаться от поездки», — отметила она.

В 29 марта Винер, которая на тот момент возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), назвала унизительным участие россиян на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента (он прошел в октябре 2023 года. — РБК), с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Всего в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Российским спортсменам удалось завоевать только одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде.

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Альвина Цаканян
Ирина Винер Олимпиада-2024 Олимпийские игры
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